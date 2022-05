AfD Havelland mit neuem Vorstand

Havelland

Die Mitglieder der AfD Havelland haben am Sonnabend in Nauen einen neuen Kreisvorstand gewählt. Mit 97 Prozent der Stimmen wurde der Gymnasiallehrer und Historiker Dominik Kaufner (39) aus Seeburg im Amt als Kreisvorsitzender bestätigt. Auch die Wahl seiner Vorstandskollegen wurde von einer überwältigenden Mehrheit getragen, teilte die Partei mit. „Ich kann stolz sagen: Harmonie und Einigkeit sind unsere große Stärke. Im Bewusstsein dieser Stärke werden wir nun an die Arbeit gehen. Für unser Land, für unsere Heimat“, fasste Kaufner das Ergebnis zusammen. Dem Kreisvorstand gehören an: Dominik Kaufner, Felix Niedermeyer, Michael Rhein, Ingrid Krebs, Nikos Wlotidelis. Beisitzer sind Achim Krüger, Ralf Maasch und Gregor Stein.

Von MAZonline