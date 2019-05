Havelland

Im Jahr 2014 bekam die Alternative für Deutschland im Havelland 9,4 Prozent der Stimmen. Das ist viel bemerkten die Strategen der anderen Parteien. Wie werden sie das AfD-Ergebnis 2019 kommentieren? Praktisch verdoppelt hat die Partei von Alexander Gauland und Jörg Meuthen ihren Stimmenanteil in der Region, die Theodor Fontane einst durchwanderte und so schön beschrieb.

Das Dorf Nitzahn

Die absolute AfD-Hochburg ist im Havelland weiter Nitzahn, ein Dorf, das zur Gemeinde Milower Land gehört. 43,5 Prozent der Wähler stimmten hier für die Alternative für Deutschland. Eine Neuauflage: zur Bundestagswahl 2017 gab es bei den Erststimmen ein ganz ähnliches Ergebnis.

Nitzahn aus der Vogelperspektive. Quelle: Dirk Fröhlich

Überhaupt ist die AfD im Westhavelland stark. 34,7 Prozent in Mützlitz, 34,4 in Liepe, 32,4 in Parey und 30 Prozent in Möthlow. Ganz so erfolgreich, wie im Bundestrend, waren die Grünen nicht. Dennoch kann sich das Ergebnis sehen lassen – auch unter dem Blickwinkel, dass es die Partei insbesondere im Westhavelland schwer hat.

Hochburgen im Osten

Für Bündnis 90/Die Grünen wurde der 4, Platz hinter CDU, AfD und SPD errechnet. Insgesamt 15,3 Prozent. Die Hochburgen der Grünen liegen im Osthavelland. Mit 35,7 Prozent stehen die Wähler im Stimmbezirk Vicco-von-Bülow-Gymnasium Falkensee fest hinter dieser Partei. Doch auch im westhavelländischen Rübehorst gab es fast 30 Prozent Stimmanteile.

Wo Dombrowski wohnt

Zur CDU: In Bahnitz – wo sonst, möchte man fragen – haben die Christdemokraten eines ihrer besten Ergebnisse. In dem Dorf, in dem Dieter Dombrowski zu Hause ist, wählten bei der Europa-Wahl 44,7 Prozent die CDU.

Linke lassen Federn

Federn lassen musste auch die Partei Die Linke. Bekam die Partei vor fünf Jahren zur EU-Wahl noch 16 Prozent, sind es in diesem Jahr im Havelland 9,9 Prozent.

Bei der Wahl in Paulinenaue Quelle: Andreas Kaatz

Die Auszählung der Europawahl stand an erster Stelle, nachdem am Sonntag die Wahllokale geschlossen hatten. Die ersten Ergebnisse lagen bereits etwa 20 Minuten nach 18 Uhr vor. Dennoch war es 22.45 Uhr geworden, bis das vorläufige Endergebnis der EU-Wahl im Havelland vorlag.

Gedrückte Stimmung

Bei den Wahlpartys war die Stimmung gedrückt, nachdem die Hochrechnungen zur Europawahl vorlagen. Mit dem Bundesergebnis können weder Christdemokraten noch Sozialdemokraten zufrieden sein.

Genaue Analyse

Andreas Gensicke, Stadtverbandsvorsitzender der CDU unterstrich bei der Wahlparty der Christdemokraten im Restaurant Schwedendamm, dass gute AfD-Einzelergebnisse in Rathenow genau analysiert werden müssen.

Kein Jubel

Nur ein Zimmer weiter saßen im gleichen Lokal die SPD-Mitglieder und leckten ihre Europa-Wunden. „Das kann man nicht mehr schön reden“, sagte Hartmut Rubach. Daniel Golze (Linke) war ebenfalls unzufrieden. „Verglichen mit dem Havelland-Ergebnis aus dem Jahr 2014 haben wir hier keinen Grund zum Jubel“, so Golze.

Von Joachim Wilisch