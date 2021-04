Havelland

„Als würde Corona die Welt nicht genug in Atem halten, gilt es für die Bauern in Brandenburg aktuell gleichzeitig, auch im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest zu bestehen. Hier im Havelland sei das ja weit weg, mag so manch einer denken. Doch mitnichten.

Spricht man mit den Landwirten, wird diese Gefahr ganz schnell real und greifbar. Welch gravierende Folgen ein Ausbruch für das so stark landwirtschaftlich geprägte Havelland hätte, mag man sich gar nicht ausmalen. Schon deshalb gilt für jeden von uns, dazu beizutragen, dies zu verhindern. Und mal ehrlich: Seinen Müll, insbesondere die Essensabfälle, nicht einfach im Grünen zu entsorgen, versteht sich ja wohl auch ohne Schweinepest von selbst.“

Von Nadine Bieneck