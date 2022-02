Havelland

Die Arbeitslosigkeit ist im Januar im Havelland saisonbedingt wieder angestiegen. Das geht aus den neuesten Zahlen der Agentur für Arbeit hervor. Guido Solga, Bereichsleiter für das Havelland, spricht aber von dem geringsten Januaranstieg seit fünf Jahren. Die Arbeitslosenquote ist unter dem Vorkrisenniveau und die Personalnachfrage über den Niveau vor einem Jahr.

Gestiegen ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat um 301 Männer und Frauen im Havelland. Es sind aber, verglichen mit dem Januar 2021 genau 788 weniger Arbeitslose als damals. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,2 Prozent, das ist ein Plus von 0,3 Prozent zum Vormonat und ein Prozentweniger als vor einem Jahr. 208 offene Arbeitsstellen sind seit Jahresbeginn gemeldet, das sind zehn mehr als im Januar vor einem Jahr. Insgesamt gibt es damit im Havelland 1592 offene Stellen.

Havelland: Die Top 5 der fachkräftesuchenden Branchen

Die Top 5 der Branchen, die Arbeitskräfte suchen, sind Handel und Kfz, gefolgt von Verwaltung und verarbeitendem Gewerbe. Auf Platz 4 folgt das Gesundheits- und Sozialwesen und auf Rang 5 Freiberufler und wissenschaftliche und technische Dienstleistung. Gesucht werden auch Corona-Tester.

Konkret heißt das: 18 offene Stellen im Einzelhandel sind im Januar gemeldet worden. „Im Einzelhandel besteht weiter anhaltend hohe Nachfrage, insbesondere im Designer Outlet Berlin in Elstal. Bau- und Einrichtungsmärkte suchen seit langem schon Fachpersonal, wie Raumausstatter, Bodenleger, Tapezierer. Auch die Kfz-Branche sucht Fachkräfte wie Kfz-Sachverständige, Kfz-Meister, Mechatroniker und Fahrzeuglackierer.

Arbeitsagentur Nauen: 30 neue Stellen in der Verwaltung

30 neue Stellen kamen bei der öffentlichen Verwaltung hinzu. Arbeitgeber im öffentlichen Dienst suchen Sachbearbeiter, insbesondere die Bauämter Tiefbauingenieure und Regionalplaner. Auch Erzieher werden händeringend gesucht. Im verarbeitenden Gewerbe hoffen Arbeitgeber auf Bewerbungen von Industrieelektronikern, Werkzeugmachern, Verfahrensmechanikern und kaufmännischen Kräften. In Krankenhäusern sind freie Stellen für Ärzte gemeldet.

Der Arbeitsmarkt im Havelland ist unverändert geteilt. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei 3,9 Prozent liegt, beträgt sie in Rathenow fast drei Mal so viel mit 9,1 Prozent. Verglichen zum Vorjahr liegt die Geschäftsstelle Nauen 0,7 Prozent-Punkte unter dem Vorjahresniveau, der Bereich der Geschäftsstelle Rathenow liegt 1,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahresniveau.

Havelland: 283 Menschen finden neuen Job

Während im Januar 571 Personen aus einer Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt arbeitslos geworden sind, konnten 283 Männer und Frauen einen Job auf dem ersten Arbeitsmarkt im Januar finden. Das sind fast 20 Prozent mehr als im Januar vor einem Jahr.

Guido Solga rechnet für Februar mit einer Arbeitslosigkeit auf annähernd dem gleichen Niveau wie derzeit, abhängig von den Witterungsbedingungen.

Von MAZonline