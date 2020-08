Havelland

Die Agentur für Arbeit zeichnet in diesem Jahr fünf Unternehmen im Landkreis Havelland für ihre besonderen Leistungen im Bereich der Berufsausbildung aus. Über ein solches Ausbildungszertifikat dürfen sich in der Kategorie „Trendsetter“ die HAVI Logistics GmbH aus Wustermark, die BLG Industrielogistik GmbH & Co. KG aus Falkensee und der Rewe-Markt Stefan Woye aus Nauen freuen. In der Kategorie „Classic“ werden die Katharinenhof Seniorenwohn- u. Pflegeanlage Betriebs GmbH aus Falkensee und die Freund & Partner GmbH aus Rathenow ausgezeichnet.

Seit 2006 ehrt die Agentur für Arbeit auf diese Weise Ausbildungsbetriebe in der Region. Ausgewählt werden die Preisträger gemeinsam mit der Kommission des Verwaltungsausschusses, bestehend aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern sowie der Öffentlichen Hand.

Soziales Engagement und Chancengleichheit

Die Betriebe zeichneten sich durch hohes soziales Engagement, Familienfreundlichkeit, besonderes Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Nachwuchskräften, Offenheit und Toleranz gegenüber benachteiligten Jugendlichen und geflüchteten Menschen, intensive personelle Betreuung während der Ausbildung, übertarifliche Bezahlung und tolle Unterstützungsangebote aus.

Wichtiger Beitrag zur Fachkräftesicherung

„Wir können hier in der Region alle stolz sein, dass wir so viele tolle und engagierte Ausbildungsbetriebe haben. Wir möchten uns an dieser Stelle aber nicht nur bei den diesjährigen Preisträgern, sondern bei allen Unternehmen bedanken, dass sie trotz der aktuellen Krise in ihrer Ausbildungsbereitschaft nicht nachlassen“, sagt Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin. Die Betriebe leisten damit einen großen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region und gegen jungen Menschen eine berufliche Perspektive vor Ort, so Kostka.

Ursprünglich sollten die ausgezeichneten Firmen im März ihre Ausbildungszertifikate im Rahmen einer Festveranstaltung erhalten, diese musste wegen der Corona-Einschränkungen jedoch abgesagt werden. Die Übergaben werden nun einzeln nachgeholt. An diesem Donnerstag ist der Rewe-Markt in Nauen dran, mit derzeit drei Auszubildenden.

