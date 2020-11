Havelland

Knapp 360 000 Kilometer legten die Havelländer in dem dreiwöchigen Zeitraum vom 17. August bis zum 6. September im Rahmen der Aktion „ Stadtradeln“ auf ihren Fahrrädern zurück. Diese stolze Bilanz vermeldete die Kreisverwaltung am Mittwochnachmittag. Zusammen mit seinen Kommunen hat der Landkreis insgesamt 359.468 Kilometer auf dem Rad zurückgelegt. Die deutschlandweite Aktion „ Stadtradeln“ sei inzwischen abgeschlossen. In der Gesamtbilanz belegt das Havelland unter insgesamt 1482 Teilnehmern den 89. Platz.

Team Semlin sammelt im Kreisvergleich die meisten Kilometer

Die teilnehmerstärksten Teams im Havelland bildeten der Seniorenbeirat Milow mit 142 Fahrern, das Team Semlin mit 102 Fahrern und das Team Critical Mass Falkensee – NFF mit 95 Radelnden. Bei den insgesamt zurückgelegten Kilometern war Semlin ebenfalls vorn dabei und belegte mit 23 403 Kilometern den ersten Platz im Kreis, gefolgt vom Team Critical Mass Falkensee – NFF mit 22 485 Kilometern und dem Team des Lise-Meitner-Gymnasiums Falkensee „LMG – Lise fährt Rad“ mit 17 199 Kilometern. Die meisten Radkilometer pro Teilnehmer hat indes das Team #einfachmalmitmachen mit 1021 Kilometern pro Kopf gesammelt, dicht gefolgt von Dynamo Seegefeld mit 1017 Kilometern und dem Team Trametsch mit 512 Kilometern. In der Kategorie beste Verwaltung lag die „Stadtverwaltung Falkensee und Freunde“ vorn mit 21 907 Kilometern. Platz zwei sicherte sich die Kreisverwaltung mit 16 600 Kilometern, der dritte Platz ging an die Stadtverwaltung Rathenow mit 6339 Kilometern.

Falkensees Bürgermeister Heiko Müller (l.) und Vizebürgermeister Thomas Zylla warben im Vorfeld der Aktion für das Stadtradeln. (Archivbild) Quelle: Marlies Schnaibel

Insgesamt sammelten 1799 Radelnde in 121 Teams aktiv Kilometer. Dabei konnten – im Vergleich zum Auto – 53 Tonnen CO2 eingespart werden. „Das ist ein tolles Ergebnis und ich bedanke mich bei allen Radfahrerinnen und Radfahrern für die aktive Teilnahme. Ich hoffe, dass wir uns auch im nächsten Jahr wieder an der Aktion beteiligen und unsere Zahlen sogar noch toppen können“, sagte Landrat Roger Lewandowski ( CDU). Die besten Teams werden mit einer Medaille und Urkunde ausgezeichnet, coronabedingt erhalten sie die Preise per Post.

Von Nadine Bieneck