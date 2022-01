Aktionsbündnis Rathenow entzündet 220 Lichter für Corona-Tote im Kreis

Rathenow

In Rathenow sind am Donnerstag zum ersten Mal diejenigen auf die Kritiker der so genannten Montags-Spaziergänge auf die Straße gegangen. Dabei war den Mitgliedern des Aktionsbündnisses „Miteinander, füreinander“ wichtig, dass der Auftritt mehr ist, als eine stille Kundgebung.

Seit zu den Spaziergängen am Montag in den Sozialen Medien aufgerufen wird, hatte man sich Gedanken gemacht, wie man diesen Auftritten entgegenwirken wollte.

Rechtsextremes Spektrum

Denn zu den Versammlungen, die nie angemeldet waren, haben immer öfter und hörbar Personen aus dem rechtsextremen Spektrum die Fäden gezogen. Mit dabei sind Vertreter der Partei 3. Weg, der AfD und weiterer Gruppen.

Auf dem Märkischen Platz montierten die Mitglieder des Bürgerbündnisses ein Gestell, an dem mehrere Schilder befestigt wurden. Darauf wurde auf die Situation der Patienten auf den Intensivstationen aufmerksam gemacht – 15 von 17 Intensivbetten im Havelland sind derzeit belegt.

Mahnende Worte auf den Plakaten. Quelle: Joachim Wilisch

Mindestens 221 Havelländerinnen und Havelländer – Menschen von nebenan – sind bis zu dieser Woche an den direkten oder indirekten Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. „Für jeden dieser Menschen haben wir deshalb ein Licht auf den Märkischen Platz gestellt“, so Mike Stampehl von der „Partnerschaft für Demokratie“.

Glockenläuten

Um 17 Uhr läuteten die Kirchenglocken der Sankt-Marien-Andreas-Kirche, um den Toten eine mahnende Stimme zu geben. Felix Doepner aus Nennhausen betonte, dass dies eine stille Aktion sein sollte: „Wir bitten darum kurz inne zu halten. Man soll daran denken, was man ganz persönlich tun kann, um weitere Tote zu verhindern.“

Düstere Aussichten

Die Omikron-Welle baue sich unübersehbar auf, heißt es dazu in einem Aufruf des stillen Gedenkens von Donnerstag. Wörtlich heißt es: „Weitere Menschen werden sterben. Wir müssen alle Kraft dafür verwenden, so viele Mitmenschen wie möglich zu schützen.“

Felix Doepner entzündete Kerzen. Quelle: Joachim Wilisch

Was den Mitgliedern von „Miteinander, füreinander“ am Herzen liegt: Wenn jemand mit der Corona-Politik nicht einverstanden ist, so soll er es sagen und auch demonstrieren. „Das ist ein gutes Recht. Aber bitte schützen Sie sich und andere. Schützen Sie Ihre Mitmenschen vor Infektionen. Schützen Sie das medizinische Personal vor weiterer Überlastung. Schützen Sie unsere Demokratie vor den Nazis, die Ihre Unzufriedenheit, Wut und Ihren Protest für sich ausnutzen wollen. Tragen Sie eine Maske, wo es eng wird, und wenn es für Sie möglich ist: Lassen Sie sich impfen!“

Warum ohne Regeln?

An Regeln – zum Beispiel das Versammlungsrecht oder Infektionsschutzmaßnahmen – werde sich bei den Montagsspaziergängen nicht gehalten. „Warum nicht?“ fragen die Organisatoren des stillen Gedenkens.

Schlimmer sei im Zusammenhang mit den Montagsspaziergängen aber dies: „Feinde der Demokratie, gegen die wir uns als Aktionsbündnis Rathenow seit Jahrzehnten auf der Straße stark machen, heizen diese Situation gezielt an und stellen die Regierung und den demokratischen Staat als Ganzes in Frage.“

Brennende Kerzen zum Gedenken an die Corona-Verstorbenen im Havelland. Quelle: Joachim Wilisch

Menschen, die ihren Unmut über die aktuellen Zustände auf die Straße tragen wollen, würden so „vereinnahmt, indoktriniert, von Argumenten abgeschnitten und wütend auf den Staat gemacht“.

Die Aktion, so war am Donnerstag zu hören, war der Auftakt zu einer Reihe von öffentlichen Gedenkveranstaltungen.

Von Joachim Wilisch