Havelland

Traditionell wird der Aktionstag „Feuer und Flamme für unsere Museen“ am letzten Wochenende im Oktober durchgeführt. Nicht nur im Landkreis Havelland, sondern auch in Potsdam-Mittelmark, Oberhavel und Teltow-Fläming sowie in der kreisfreien Stadt Brandenburg an der Havel beteiligen sich in diesem Jahr insgesamt 57 Museen an der Aktion, die am 30. Oktober (Sonnabend) über die Bühne gehen wird. Bei freiem Eintritt öffnen sie ihre Türen. Im Havelland beteiligten sich insgesamt zehn Kulturstätten. Dies teilte Landkreissprecher Norman Giese in dieser Woche mit.

Dichter Fontane begrüßt Besucher in Ribbeck höchstpersönlich

Für die Besucher gibt es dabei viel zu erleben, zu erfahren und zu bestaunen. So begrüßt im Ribbecker Fontane-Museum im Schloss der berühmte Dichter die Gäste höchstpersönlich in Form einer Projektion, in der Bildergalerie werden Werke von Malerin Gudrun Brüne präsentiert. Im Schloss Paretz können derweil die berühmten Paretzer Papiertapeten bestaunt werden und der Richart-Hof in Nauen zeigt in der Dauerausstellung das „Leben der Ackerbürger“ sowie in der aktuellen Ausstellung die „Weltmeere der Kinder“. Auch das Museum in Falkensee öffnet am 30. Oktober sein Depot, die Museumsleiterin gibt um 15 und 17 Uhr Einblicke in die Sammlung.

Im Naturparkzentrum Westhavelland in Milow gibt es die Wanderausstellung „Garten der alten Sorten“ zu sehen. Auf dem Gollenberg in Stölln erwartet die Besucher am 30. Oktober ab 14 Uhr ein buntes Programm rund um das Flugzeug IL 62 „Lady Agnes“. Eine Besichtigung des überregional bekannten Fliegers ist an diesem Tag bis 17 Uhr möglich.

Kinder können im Optik-Industrie-Museum in Rathenow Experimente durchführen

In Rathenow lädt das Optik-Industrie-Museum zu Mitmachaktionen und Experimenten für Kinder ein. Um 15 Uhr wird dort die Ausstellung „Verdrängung, Enteignung, Neuanfang: Familienunternehmen in Ostdeutschland von 1945 bis heute“ eröffnet. Das Museum „Kolonistenhof“ in Großderschau präsentiert sich mit dem beliebten Backofenfest. Um 13 Uhr beginnt das Fest rund um das Backhaus mit frischem Kuchen und Brot aus dem Lehmbackofen und ab 14 Uhr können Kinder Kürbisse schnitzen.

Führungen im Spielzeugmuseum und im Kinderbuchmuseum in Kleßen

Im Spielzeugmuseum in Kleßen kann an der großen Eisenbahnanlage gespielt werden und der Museumsleiter lädt zu zwei Führungen durch das Haus ein, um 13 und 15 Uhr. Nur ein paar Schritte entfernt befindet sich das Kinderbuchmuseum, wo um 14 und 16 Uhr Führungen durch die Sonderausstellung „Unterwegs im Anderswo. Über Märchen und Märchenbücher“ mit der Ausstellungskuratorin Birgit Jochens geplant sind.

Das Programm und die Teilnehmer von „Feuer und Flamme“ im Havelland:

Das komplette Programm und eine Übersicht der teilnehmenden Museen sind im Internet unter: www.havelland.de/freizeit-kultur/kultur-sport-tourismus zu finden.

Von MAZonline