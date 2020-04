Als das Westhavelland im Hochwasser versank

Böhne

Genau 175 Jahre ist es her – da versank der Elb-Havel-Winkel sowie das westliche Havelland für längere Zeiten in den Fluten der Elbe. Diese hatte infolge gewaltiger ankommender Wassermassen wieder einmal ihr Flussbett verlassen und floss nun mit zerstörerischer Kraft Richtung Osten, der Havel entgegen.

Wie aus alten Schriften zu erfahren ist, war der Winter 1844/ 45 besonders streng und lang. Die Flüsse waren so stark mit Eis bedeckt, dass sie mit Pferdewagen befahren werden konnten. Der Winter dauerte ohne Unterbrechungen bis zum 23. März 1845, dem ersten Osterfeiertag.

Dann wurde es schlagartig wärmer und es begann unaufhörlich zu regnen. Mit großer Besorgnis blickten die Menschen in der Elbniederung erst auf den Eisgang und dann auf den rasch steigenden Pegel der Elbe. Am 2. April 1845 stand das wachsende Wasser nur noch gut 20 Zentimeter unter der Deichkante.

Besonders bedenklich sah damals die Situation bei Fischbeck aus. In einem Bericht des Chronisten von Plate heißt es hierzu: „Um diese Zeit kam der Deichhauptmann von Werder und forderte Hilfe für die Fischbecker. Dort sah es schon böse aus. Bereits am 3. April, abends 19 Uhr, hatte der Buhnenmeister Blümner, der die Arbeiten am Deich leitete, den Kopf verloren und war mit dem Ruf: ‘Rette sich, wer kann!‘ von Deiche gejagt. Alles, was aus den fremden Ortschaften war, eilte nun in wilder Hast nach Hause.“

Nach Ansicht alter Fischbecker wäre der Deich zu halten gewesen, wenn Blümner nicht vorzeitig seinen Posten verlassen hätte. Nur etliche Fischbecker blieben auf dem Deich zurück und bald arbeitete wieder die ganze Gemeinde unter der Leitung des jungen, erst neu ernannten Dorfschulzen Bleis mit Anspannung aller Kraft.

Sie wandten sich um Hilfe an die Deichkommission, die sich in Jerichow aufhielt und es sich dort wohl sein ließ, wie das Kirchenbuch schreibt. Aber die Herren kamen erst am nächsten Morgen. Als sie die große Gefahr erkannten, die sie über Nacht bei reichlicher Hilfe noch hätten abwenden können, sprengte der Deichhauptmann von Werder nach Schönhausen und forderte Hilfe für Fischbeck.

Trotzdem sie selber in Not waren, schickten die Schönhauser gleich sechs Wagen und Mannschaften, die aber auf halbem Wege umkehren mussten, da der Deich bereits geborsten war und das Wasser sie abzuschneiden drohte.

Unaufhaltsam wälzten sich nun die gewaltigen Wassermassen ostwärts ins Land hinein. Um 11:00 Uhr war Kabelitz vom Wasser eingeschlossen. Die Sturmglocken ertönten in allen Dörfern. Überall waren die Leute dabei, Leben und Eigentum in Sicherheit zu bringen. Am anderen Morgen, dem 5. April, war die ganze Niederung von Tangermünde bis Schmetzdorf unter Wasser, und die Dörfer erschienen im Wasser zu schwimmen.

Das Elbewasser drängte aber weiter zur Havel hinab auf das Dorf Böhne zu, das in große Gefahr kam. Der Königsgraben war nicht imstande, die sich heranwälzenden Wassermassen zu fassen. Damit sie sich nicht ins Dorf ergießen, wurde in aller Eile vor dem Westende des Dorfes ein Damm aufgeworfen. Böhne blieb verschont aber war rings um von Wasser umflutet.

In alten Unterlagen wird berichtet, dass sich zwischen den Dörfern der Region eine gewaltige Wasserfläche ausgebreitet hatte und man direkt von Rathenow nach Tangermünde mit dem Boot fahren konnte. Als sich zum 12. Mai 1845 das Wasser, zumindest von den etwas höher gelegen Landstrichen wieder verlaufen hatte, begannen die Menschen langsam das Ausmaß der verheerenden Flut zu erkennen.

Der Schaden war gewaltig. Doch noch ließ der launische Fluss die Menschen nicht zur Ruhe kommen. Das sollte noch bis Ende Mai des Jahres dauern.

Von Hans-Jürgen Wodtke