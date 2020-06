Als die Benzinkutschen Rathenow eroberten

Rathenow

„Mit Erscheinen der Broschüre zum Landmaschinenbau in Rathenow rief mich Lothar Klaus, Senior-Chef des Autohauses Klaus & Krohnen, an und machte mich auf seine Aufzeichnungen zur Automobil-Geschichte in Rathenow aufmerksam“, erzählt Werner Coch. „Das war der Ausgangspunkt zur Recherche in den Archiven der Region zu diesem Thema.

Interessantes Heft

Entstanden ist eine 117-seitige Broschüre, die sich in zehn Kapiteln mit der Geschichte der Motorisierung in Rathenow beschäftigt – von den Anfängen mit der Erfindung des Automobils 1886 und dem regionalen Fahrzeugbau, wie in den Brandenburger Brennabor-Werken ab 1901 über die Anfänge der Motorisierung in Rathenow vor dem Ersten Weltkrieg, bis zu den nun aktuellen Kfz-Dienstleistungsunternehmen. Das letzte Kapitel beschäftigt sich mit dem Motorsport in Rathenow.

Anzeige

Lob von der Innung

„Ich freue mich, dass sich Werner Coch so ausführlich mit diesem Thema beschäftigte und die Broschüre jetzt vorliegt“, so Sven Helterhoff, seit 2010 Obermeister der Kfz-Innung Rathenow, die heute 27 Mitgliedsbetriebe im Altkreis Rathenow vertritt. Sein Vorgänger im Amt war seit 1997 Klaus Dingler. der 2001 in den beruflichen Ruhestand ging. Die Kfz-Innung gehört zu den Sponsoren, ohne die die Sonderausgabe des „Rathenower Heimatkalenders“ nicht erschienen wäre.

Weitere MAZ+ Artikel

Ein Pavillons der 1937/1938 gegründeten „Opel-Zentrale“ mit Tankstelle. Quelle: Uwe Hoffmann

Mit dem Bau der Chaussee von Rathenow nach Premnitz 1886 und 1897 bis Brandenburg/Havel wurde zunächst eine Pferdeomnibus-Verbindung aufgenommen, bis 1904 die Städtebahn ihren Betrieb aufnahm. In den Straßen Rathenows sah man bereits im Juni 1893 erstmals eine „Motorkutsche“. Wilhelm Piest, Brauer und Kellermeister der Hoffmann’schen Brauerei in der Curlandstraße fuhr ab etwa 1895 als erster Rathenower ein Automobil.

Die ersten Autofahrer

Zu den ersten privaten Autobesitzern in der Stadt gehörten auch Ärzte und Apotheker. So soll Apotheker Hermann Schultze im Besitz einer „Brennaborette“ gewesen sein. Das dreirädrige, offene Fahrzeug wurde 1908 bis 1911 gebaut. Das Benzin verkaufte Schultze flaschenweise, wie damals üblich, in seiner Apotheke.

Übrigens gehörte Schultzes Sohn, der Apotheker Hermann Schultze zu den begeisterten Motorsportlern, der 1928 bis 1939 an Fahrwettbewerben in ganz Deutschland teilnahm.

800 Autos im Jahr 1939

Seit 1911 fuhr Dr. Wilhelm Schwinge einen offenen Benz-Motorwagen. Im März 1911 wurde in Rathenow die erste Autodroschke für den Fuhrhalter Ernst Kunkel zugelassen. Zwei Jahre später gab es in der Stadt zwei weitere Fuhrhalter mit vier Autodroschken sowie zwei Omnibus-Fuhrwerke, 15 Arbeitsfuhrwerke, ein Leichenfuhrwerk und neun Möbelfuhrwerke. Im Jahr 1939 waren in Rathenow etwa 800 Pkw und ebenso viele Motorräder zugelassen. Parallel dazu entwickelte sich in Rathenow das Kfz-Dienstleistungsgewerbe. So gab es Autohäuser, Werkstätten und Fahrschulen.

Neubau (Mitte) des 1945 zerstörten Gebäudes des heutigen Taxi-Unternehmers Frank Ochsenfeld. Sein Urgroßvater gründete im Januar 1928 eine „Ford“-Auto-Zentrale mit Werkstatt. Quelle: Uwe Hoffmann

Ende der 1920er Jahre wurden in Rathenow schon mehrere Tankstellen betrieben. Seit 1926 betrieb Schmiedemeister Johannes Thonke, Bruder des Bäckers Gotthilf Thonke, am Haveltor eine Tankstelle. 1920 gründete sich mit der Gebr. Schwarzlose OHG aus der seit 1895 bestehenden Nähmaschinen- und Fahrradhandlung ein Motorfahrzeug-Vertrieb. 1937/1938 gründeten Schwarzloses in der damaligen Dunckerstraße 12a eine große Opel-Zentrale mit Tankstelle und Garage.

Noch gut zu sehen

Die zwei noch erhaltenen seitlichen Pavillons an der Tankstelle in der heutigen Berliner Straße stehen unter Denkmalschutz. Zu den traditionsreichen Unternehmen gehören auch die 1928 gegründete „Ford-Zentrale“ des Ingenieurs Gustav Ochsenfeld oder die 1931 durch Kurt Dingler gegründete Kfz-Handlung und -Werkstatt. Deren Nachfahren sind noch heute in Transport- und Kfz-Gewerbe tätig.

„Die Motorisierung in Rathenow“ ist ab sofort erhältlich bei: Buchhandlung Tieke, Touristinfo am Freien Hof, Ladengalerie „Stein 40“ in Rathenow sowie im Reisebüro in der Premnitzer Havelpassage.

Von Uwe Hoffmann