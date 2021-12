Amid Jabbour: Als erster Havelländer in den FDP-Landesvorstand

Falkensee

In der Stadthalle Falkensee traf am Sonnabend die FDP Brandenburg zu ihrem 30. Ordentlichen Landesparteitag zusammen. Gewählt wurde dabei auch ein neuer Landesvorstand. Zukünftig leitet die Geschicke der Freien Demokraten im Land Brandenburg der Potsdamer Zyon Braun. Er löste damit Linda Teuteberg (Potsdam) ab, die sich nicht zur Wiederwahl stellte.

Mit Amid Jabbour aus Falkensee wurde zudem erstmals ein Havelländer zu einem der drei stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt. Er besetzt dieses Amt zukünftig zusammen mit dem Teltower Hans-Peter Goetz und Wiebke Sahin-Schwarzweller aus Zossen.

Amid Jabbour war nach Abschluss des Parteitages in gleich mehrfacher Hinsicht mehr als zufrieden. „Natürlich freue ich mich von ganzem Herzen, dass ich von nun an für die kommenden zwei Jahre stellvertretender Landesvorsitzender der FDP Brandenburg sein darf und damit auch nach außen unsere 1600 Mitglieder repräsentieren darf“, sagte er der MAZ. Ganz besonders freut den Gartenstädter, „dass ich damit der erste Havelländer und naturgemäß der erste Falkenseer bin, der dieses Amt bekleiden darf. Das empfinde ich als große Ehre.“

Umfangreiches Hygienekonzept sichert Durchführung des Präsenz-Parteitags

Unabhängig von seiner Wahl ins neue Amt zeigte sich Jabbour auch erleichtert und zufrieden mit der Durchführung der Veranstaltung. Er freue sich, „dass wir als Havelländer den Delegierten als gute Gastgeber im Gedächtnis bleiben“. So habe es naturgemäß Parteimitglieder gegeben, die angesichts des aktuellen Pandemiegeschehens durchaus Bedenken ob einer Präsenzveranstaltung in der Falkenseer Stadthalle gehabt hätten. Zu sehen gewesen sei am Sonnabend jedoch, „dass Falkensee für große Veranstaltungen und für Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen gerüstet ist“. So habe es in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ein sehr weitreichendes Hygienekonzept gegeben, welches umgesetzt worden sei. Zudem habe vor allem „die Unterstützung unseres Kreisverbandes und des Stadthallenteams dazu beigetragen, dass wir diese Veranstaltung so organisieren konnten, wie wir sie organisiert haben“. Das anschließende Feedback sei entsprechend positiv ausgefallen. „Das zeigt, dass sich die Arbeit gelohnt hat“, so Jabbour.

Jabbour kritisiert Brandenburger Koalition: „Landesweite Mangelverwaltung“

Sein großes Ziel als stellvertretender Landesvorsitzender sei nun, „die Partei gemeinsam im Team kampagnenfähig zu machen und die wichtigen Themen, die die Menschen in Brandenburg umtreibt, zu benennen“. Dazu zähle ganz besonders das „Bildungsdesaster, das wir in Brandenburg haben“. Jabbour fordert deutlich „ein besseres Bildungsangebot als das, welches die Landesregierung derzeit unseren Kindern unterbreitet“. Zudem kritisiert der 51-Jährige, dass während im Bund die neue Koalition für Aufbruchstimmung sorge, „es in Brandenburg so ist, dass ein komplett neues Koalitionsformat, obwohl bunt gestartet, letztlich sehr blass um die Ecke kommt“. Egal, wohin man schaue – die Leistungsbilanz der Landesregierung falle mager aus. „Ob wir über das Impfen reden, ob wir über die Digitalisierung reden, ob wir über die Bildung reden, über die Verkehrsinfrastruktur und den öffentlichen Personennahverkehr – es ist landesweit eigentlich eine Mangelverwaltung“, kritisiert er. Diese gelte es zu beenden und daher 2024 mit einer starken Fraktion in den Landtag zurückzukehren. „Das ist mein Ziel“, so Jabbour.

Der 51-jährige, zweifache Familienvater lebt seit 2010 in Falkensee. Politisch engagiert sich Amid Jabbour seit über 20 Jahren. Unter anderem ist er seit 2014 als Stadtverordneter in Falkensee aktiv, aktuell ist er dort Vorsitzender der FDP-Fraktion. Zudem ist er Mitglied des Hauptausschusses sowie des Bildungs-, Kultur-, Sport- und Sozialausschusses. Jabbour war bereits in den Jahren 2010/11 als Geschäftsführer der Brandenburger FDP-Landtagsfraktion tätig, in den darauffolgenden Jahren als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Büroleiter für die Bundestagstagsabgeordnete Birgit Homburger. Aktuell ist er beruflich Leiter für Politische Beziehungen für den Bundesverband Deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften.

Von Nadine Bieneck