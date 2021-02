Angst in Pessin: Wer schoss auf Katze „Greta“?

Pessin

„Jeden Tag fahre ich mit einem ängstlichen Gefühl nach Hause, dass wieder etwas passiert ist“, beschreibt Christoph Bajohr aus Pessin seine aktuelle Gemütslage. Der Grund: Ein bislang unbekannter Täter richtete am Dienstag seine Katze Greta übel zu. „Gretas Zustand ist kritisch. Sie frisst nicht, ihr Auge muss operativ entfernt werden“, berichtet der 34-jährige Pessiner bedrückt. Drei Kugeln fanden die Ärzte der Tierklinik Potsdam schließlich im Kopf des Vierbeiners. Zuvor war Christoph Bajohr mit seinem Schützling bei seiner Tierärztin in Nauen vorstellig geworden, die jedoch mit einem Blick auf die Katze sofort die lebensbedrohliche Situation erkannte und den Pessiner postwendend zur Tierklinik in die Landeshauptstadt schickte.

Der Vierbeiner nach seiner Heimkehr aus der Tierklinik. Quelle: Privat

Anzeige

Die zweijährige Greta, die gar keine Katze, sondern ein Kater ist – „Wir haben erst später herausgefunden, dass die Katze männlich ist. Der Name ist trotzdem geblieben.“ –, ist tagtäglich als Freigänger in Pessin unterwegs. Als Christoph Bajohr am Dienstag gegen 16.30 Uhr von der Arbeit heimkehrte, bemerkte er schnell, dass mit seinem Vierbeiner etwas nicht stimmt. „Greta lag in ihrer Schlafhöhle, blutüberströmt“, berichtet er. Er sei zunächst davon ausgegangen, dass der Kater sich mit einer anderen Katze gebalgt habe. Als er sich die Kopfwunde jedoch genauer anschaute, sei ihm klar geworden: „Es ist viel schlimmer.“ Bis Freitag lag Greta in der Tierklinik, kämpften die Ärzte um ihr Leben. Mehr als 1500 Euro hat Gretas Behandlung bereits verschlungen, und „die Kostenuhr dreht sich noch weiter“, sagt Christoph Bajohr. „Greta hat das linke Auge verloren, das noch operativ entfernt werden muss. Auch das linke Trommelfell ist zerstört“, sagt er genickt. Zudem stoße der Kater überall an, „weil er einseitig ja nichts mehr sieht.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Pessiner ist stinksauer auf den Tierquäler, der seinen Vierbeiner so übel zugerichtet hat. „Eine Katze rennt doch sofort weg, wenn sie das erste Mal getroffen ist. Der Täter hat ihr drei mal gezielt in den Kopf geschossen. Man muss sich mal überlegen, wie viel kriminelle Energie da dahinter steckt“, sagt er. Gleichzeitig treibt ihn die Angst auch um seine anderen Haustiere um, „wir haben ja noch zwei weitere Katzen“.

Katze Greta aus Pessin wurde angeschossen Quelle: Privat

Das Wissen, dass offenbar ein Tierhasser in Pessin sein Unwesen treibt, lässt Bajohr keine Ruhe. Über die sozialen Netzwerke informierte er in regionalen Gruppen über den Vorfall, auf der Suche nach Zeugen. Tatsächlich meldeten sich daraufhin gleich mehrere Anwohner aus Pessin, die ihm von ähnlichen Erlebnissen in der Vergangenheit berichteten. „Es wurde offenbar schon öfter auf Katzen und auch auf Hunde im Ort geschossen.“ Mindestens eine Katze sei auf diese Weise getötet worden, andere hätten schwerwiegende Verletzungen davon getragen, berichtete ihm eine Pessinerin.

„Greta“ ist stets draußen unterwegs, kehrt zum Schlafen doch stets zum Haus ihrer Besitzer zurück. Quelle: Privat

Das im Ort ein Täter oder eine Täterin mit einer Waffe unterwegs sei, der es auf offenbar auf Haustiere abgesehen habe, hinterlässt nicht nur bei Christoph Bajohr ein mehr als ungutes Gefühl. Er selbst habe umgehend eine Strafanzeige bei der Polizei gestellt und hofft nun, dass man der Person auf die Schliche kommt. „Wir sind absolut entsetzt und traurig, dass jemand unserem Kater bewusst solch einen Schaden zugefügt hat“, sagt er. „Fast jeder Einwohner Pessins habe einen Hund oder eine Katze, „das ist für den ganzen Ort beängstigend“, findet der 34-Jährige.

Spendenaktion zur Abmilderung der Tierarztkosten

Bajohrs Schwester richtete unterdessen am Freitag eine Spendenaktion über die sozialen Netzwerke ein, um die Kosten für Gretas Behandlung zumindest ein wenig abzumildern. „Natürlich tun wir alles, was möglich ist, um Gretas Leben zu retten“, sagt Christoph Bajohr. Den inzwischen vierstellig angelaufenen Betrag mal einfach eben so zu stemmen sei dennoch alles andere als einfach, räumt er ein.

Die Spendenaktion über das Netzwerk Facebook ist unter diesem Link www.facebook.com/donate/496942417958344/496946531291266/ direkt zu finden.

Von Nadine Bieneck