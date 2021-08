Neuruppin

Wenig Schlaf, viel Zeit im Auto und an Informationsständen – so beschreibt Anja Mayer ihre tägliche Arbeit bis zum 26. September zur Bundestagswahl. Für die Linke tritt die 41-jährige Bayerin, die in Potsdam wohnt, als Direktkandidatin in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz und in Teilen des Havellands an.

Selbst ist sie im bayerischen Rothenburg ob der Tauber in einer ländlichen Region aufgewachsen, daher kenne sie die Probleme und Sorgen, welche die Menschen in dörflichen Gebieten hätten. „Es war eine bewusste Entscheidung, in ländlichen Regionen anzutreten. Ich finde, sie haben mehr Aufmerksamkeit verdient“, sagt sie.

Sie will das Gesundheitswesen verändern

Damit meint sie etwa die Probleme des öffentlichen Nahverkehrs, die ärztliche Versorgung und die in ländlichen Räumen nur spärlich vorhandenen Kindertagesstätten. Die gesundheitspolitischen Themen sind der gelernten Arzthelferin dabei besonders wichtig. „Dass Krankenhäuser gewinnorientiert arbeiten und nicht alle in der öffentlicher Hand sind, ist nicht sinnvoll“, beschreibt Anja Mayer eines ihrer Themen im Wahlkreis 56.

Zur Person: Anja Mayer Geboren am 16. Dezember 1979 in Feuchtwangen (Bayern), aufgewachsen in Rothenburg ob der Tauber Wohnort: Potsdam Ledig, einen neunjährigen Sohn Gelernte Arzthelferin 2014-2018 Mitglied des Vorstands bei den Linken 2017-2018 Landesgeschäftsführerin Die Linke Brandenburg seit 2018 Landesvorsitzende Die Linke 2018-2019 Delegierte für den Bundesausschuss Die Linke

Dies führe dazu, dass sich Krankenhäuser vermehrt aus dem ländlichen Raum herausziehen würden, weil sie eben auch finanzielle Aspekte zu beachten hätten, die in Städten eher zu erreichen seien. Sie wolle sich dafür einsetzen, dass Ärzte wieder vermehrt aufs Land kommen.

Mehr Gehalt und mehr Personal

Während der Pandemie hat Anja Mayer sowohl in der ersten als auch in der zweiten Welle als Arzthelferin im Potsdamer St. Josefs-Krankenhaus gearbeitet. „Das Erste, was mich überrascht hat, ist, wie wenig sich geändert hat, seitdem ich den Beruf damals gelernt habe“, sagt sie. Ihre Ausbildung begann sie vor über 20 Jahren, im Jahr 1996. Doch gebe es noch immer die selben Probleme, etwa beim Personal.

Durch die Pandemie würden sich die Personalprobleme gar noch verschärfen, sagt sie: „Es ist wie in der Gastronomie, die Menschen orientieren sich um.“ Eine Lösung sieht sie darin, die Gehälter im Gesundheitswesen zu erhöhen – wenn die Gehälter höher wären und dadurch mehr Personal in die Krankenhäuser käme, würde das gesamte Gesundheitswesen attraktiver werden.

Durch höhere Gehälter und mehr Personal sei im Gesundheitswesen etwa eine bessere Vereinbarung von Familie und Beruf möglich. Auch will sie sich dafür einsetzen, dass Angestellte in Krankenhäusern mehr Raum für die Verarbeitung emotional belastender Situationen bekommen. „Wenn während einer Schicht etwas passiert, dass sie belastet, sollen sie den Raum und die Zeit bekommen, im Team darüber zu sprechen“, sagt sie.

Der öffentliche Nahverkehr und eine Mindestsicherung

Für den öffentlichen Nahverkehr wünscht sie sich zudem die Reaktivierung von inzwischen stillgelegten Bahnstrecken. Doch sei dies ein Punkt, bei denen Kommunen, Länder und der Bund zusammen agieren müssten. Hier will Anja Mayer als „Türöffner und Vernetzer“ auftreten, um die Situation des öffentlichen Nahverkehrs in ländlichen Gebieten nachhaltig zu verbessern.

Seit 2005 ist Anja Mayer in der Politik. Angefangen hat sie damals bei der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit, die später mit der Partei des Demokratischen Sozialismus zur jetzigen Linken fusionierte. Damals sei die Hartz-IV-Reform der Grund gewesen, warum sie in die Politik ging: „Es ist ein menschenverachtendes und ungerechtes System“, sagt sie dazu. Deshalb fordert ihre Partei eine „sanktionsfreie Mindestsicherung von 1200 Euro, für alle, die es benötigen“.

Ganz gleich, ob es die Erwerbslosigkeit, die Rente, im Studium oder Kurzarbeit sei – jeder, der darauf angewiesen ist, solle die Mindestsicherung erhalten. Hartz IV sei darauf ausgelegt, Menschen auszugrenzen, sie hätten kaum mehr eine Chance, dort heraus zu kommen und würden sich nicht mehr als Teil der Gesellschaft fühlen. „Ich glaube, dass sich die Motivation der Menschen ändert, wenn sie durch die Mindestsicherung wieder mehr soziale Teilhabe erfahren“, sagt Anja Mayer.

Sie sucht das Gespräch mit den Menschen im Wahlkreis 56

Für den Wahlkreis 56 möchte sie zunächst einmal aber „gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen dem Land und der Stadt“ schaffen. Dabei blickt sie auf genügend politische Erfahrung zurück. In Berlin arbeitete sie bereits im Bundesvorstand der Linken. Ende 2015 kam Anja Mayer zum Brandenburger Landesverband in die Potsdamer Geschäftsstelle.

Jetzt ist ihr wichtig, weiter mit den Menschen im Wahlkreis 56 in zu sprechen und sie zu hören. „Der persönliche Kontakt zu den Menschen ist das Wichtigste. Nur so kann man etwas verändern – indem man ihnen zuhört und erfährt, was die Probleme sind“, sagt sie.

Von Steve Reutter