Antaris in Stölln auf der Kippe – das sagen die Veranstalter

Stölln

Was sich bereits in der vergangenen Woche angedeutet hatte, steht nun fest. Antaris, das große Musikfestival auf dem Gollenberg, ist zum zweiten Mal in Folge abgesagt, beziehungsweise verschoben. Das teilte Veranstalter Uwe Siebert jetzt in einem kurzen Schreiben dem Bürgermeister der Gemeinde Gollenberg, Wolfgang Nitsche, mit.

Nur auf dem Flugplatz

Es sei nicht sicher, ob Antaris mit der hohen Besucherzahl stattfinden könne, so Uwe Siebert. Darum habe er sich nun entschlossen, für das Festival umzudisponieren.. „Aufgrund der Coronaproblematik war und ist es für uns schwierig, feststehende Entscheidungen zu treffen“, so Siebert. Grundsätzlich seien die Antaris-Macher bereit, die Veranstaltung – solange dies auf dem Flugplatz möglich ist – stattfinden zu lassen. Aber, so Siebert, werde es dieses Jahr im Juni zum beantragten Termin, „höchstwahrscheinlich nichts werden“.

Anzeige

Beim Goa-Festival Antaris in Stölln am Gollenberg ist stets großer Besucherandrang Quelle: Christin Schmidt

Aufgrund der Probleme beim Impfen und der damit verbundenen Zeitverzögerung, werden Siebert und sein Team in Kürze einen neuen Antrag für einen Termin im August stellen. „Da wir allerdings damit rechnen, dass auch der neue Termin im August wegen Corona nicht funktioniert, werden wir im gleichen Atemzug einen zweiten Antrag für 2022 auf den Weg bringen.“ Nun bittet Siebert – „wegen der äußerst komplizierten Situation“ – beide Anträge zu genehmigen.

Etwas Sicherheit

Es gäbe dann für die Veranstalter ein überschaubares Maß an Sicherheit, da die Veranstaltungsplanung aufwendig sei. Wolfgang Nitsche betont in einer Antwort an Siebert, dass er die Einschätzung von Siebert bezüglich einer Großveranstaltung im Sommer teile. „Die Gemeindevertretung wird sich nach Eingang der angekündigten Terminanträge schnellstmöglich mit dieser Sache befassen.“ Dabei sollen aber insbesondere auch der Flugsportverein, die Feuerwehr und das Ordnungsamt Rhinow gehört werden. „Nach meiner Einschätzung gibt es gute Aussichten für eine Einigung“, so Nitsche.

Die Hauptbühne. Quelle: Christin Schmidt

Ob Antaris tatsächlich zu einem anderen Zeitpunkt in diesem Jahr stattfinden kann, ist – auch wegen anderer Termine – unklar. Andererseits ist Antaris an den vier Tagen auf dem Gollenberg auch ein Wirtschaftsmotor für das Ländchen Rhinow.

Tickets werden vorerst nicht verkauft.

Von Joachim Wilisch