Antaris in Stölln endgültig erst 2022

Stölln

Nachdem Uwe Siebert zunächst noch überlegt hatte, Antaris eventuell in den August zu verschieben, steht nun fest, dass das große Musikfestival auf dem Gollenberg erst 2022 wieder stattfindet.

In einer weiteren Nachricht an den Bürgermeister der Gemeinde Gollenberg, Wolfgang Nitsche, lässt Siebert wissen, dass Antaris nun vom 14. bis 18. Juli 2022 auf dem Gollenberg bei Stölln stattfinden wird.

Antrag auf dem Weg

„Wir haben uns jetzt aufgrund der allgemein bekannten Situation entschieden, Antaris 2021 zu verwerfen“, heißt es in dem Schreiben an den Bürgermeister. „Das Hin und Her macht keinen Sinn.“ Nägel mit Köpfen seien ihm lieber, so Siebert. Er habe daher bereits einen Antrag zur Genehmigung von Antaris 2022 auf den Weg gebracht.

Vollkommen überraschend ist diese Entscheidung nicht. Die „Antarier“ werden sich ein weiteres Jahr in Geduld üben müssen.

Von Joachim Wilisch