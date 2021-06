Havelland

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Havelland im Vergleich zum Vormonat jahreszeitlich bedingt leicht gesunken. Im Juni sind 4805 Personen arbeitslos gemeldet, das sind ein Prozent oder 50 Personen weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 5,4 Prozent.

Verglichen zum gleichen Zeitraum des Vorjahres ist das ein Rückgang um 451Personen – minus 8,6 Prozent. Die Arbeitslosenquote im Havelland sank im Vergleich zum Vorjahr um 0,5 Prozent. Der Arbeitsmarkt im Havelland ist unverändert geteilt. Während im Arbeitsbereich der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei vier Prozent liegt, beträgt sie in Rathenow 9,2 Prozent.

1464 offene Arbeitsstellen

Die Unterbeschäftigung ist mit minus 95 Personen stärker im Vergleich zum Vormonat gesunken, als die Zahl der Arbeitslosen mit minus 50. In der Unterbeschäftigung werden zusätzlich zu den registrierten Arbeitslosen auch die Personen abgebildet, die nicht als arbeitslos gelten, weil sie Teilnehmer/innen an einer Maßnahme der Arbeitsmarktpolitik oder in einem arbeitsmarktbedingten Sonderstatus sind.

Der Bestand an gemeldeten offnen Arbeitsstellen liegt aktuell bei 1464 und damit 26,4 Prozent über Vorjahresniveau. Entwicklung des Stellenmarktes: Seit Jahresbeginn wurden 1623 Stellen gemeldet. Das waren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 82 Stellen mehr.

Zahlreiche Branchen suchen Leute

Einschätzung des Arbeitsmarktes: Die Gastronomie und Hotels suchen wieder Personal, aber noch sehr verhalten. Das Handwerk hat weiterhin Bedarf an Fachkräften. Die Unternehmen kämpfen aber auch mit der Materialknappheit von Baustoffen. Die größten Nachfragen nach Arbeitskräften gab es in folgenden Branchen: Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz.

Im stationären Einzelhandel stieg die Nachfrage in allen Bereichen nach Verkaufskräften für Lebensmitteldiscounter, Drogerien und im Bekleidungshandel. Es besteht eine hohe Nachfrage an Lagerarbeitern, auch in Teilzeit, bei einem großen Logistikunternehmen, das in der Paketzustellung tätig ist.

Die Nachfrage nach Berufskraftfahrern und Auslieferungsfahrern ist weiterhin gegeben. Gute Chancen haben auch Berufseinsteiger. Gesucht werden zudem Küchenmonteure und Disponenten. Arbeitgeber im öffentlichen Dienst halten Ausschau nach Sachbearbeitern für verschiedene Aufgabenbereiche.

