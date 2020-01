Arbeitslosenzahl ist im Havelland leicht gestiegen

Havelland

4346 Menschen waren im Dezember 2019 im Landkreis Havelland arbeitslos gemeldet. Das sind 95 mehr als im November aber 271 weniger als zum gleichen Zeitpunkt 2018. Die Arbeitslosenquote beträgt 4,9 Prozent. Vor einem Jahr lag sie noch bei 5,3 Prozent.

„Für die Jahreszeit ist ein Anstieg der Arbeitslosigkeit üblich. Insbesondere Menschen, die in den klassischen Außenberufen in der Bau- sowie Land- und Forstwirtschaft tätig sind, haben sich in diesem Monat arbeitslos gemeldet. Die positive Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr spricht aber für einen robusten Arbeitsmarkt“, so Stefan Dirkes, operativer Geschäftsführer der Arbeitsagentur Neuruppin.

Unverändert gibt es die Unterschiede im Ost- und Westhavelland. Die Arbeitslosenquote lag im Dezember im Bereich Nauen bei 3,5 Prozent (2233 Arbeitslose), im Bereich Rathenow bei 8,9 Prozent (2113 Arbeitslose).

Die Nachfrage nach Personal ist im Dezember 2019 gegenüber dem gleichen Zeitraum des Jahres 2018 deutlich gesunken. Von Januar bis Dezember 2019 wurden dem Arbeitsamt für den Landkreis Havelland 3718 freie Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 533 weniger als 2018.

In den einzelnen Berufsgruppen wird diese Tendenz deutlich. Gab es im Bereich Verkehr und Logistik (außer Fahrzeugführer) im Jahr 2019 noch 758 Stellenzugänge, waren es 2018 aber 805. Noch krasser ist der Unterschied bei Berufen „Führer von Fahrzeug- und Transportgeräten“. 2018 gab es 408 neue Stellen, im letzten Jahr nur noch 298. Gegen den Trend entwickelte sich der Bereich Erziehung und hauswirtschaftliche Berufe. 229 neuen Stellen in 2019 standen nur 209 im Jahr 2018 gegenüber.

Einen Job auf den ersten Arbeitsmarkt fanden im Dezember 2019 einige Havelländer. Bei Verkaufsberufen waren es 24, im Bereich Verkehr und Logistik 21, Fahrzeugführer 20, bei kaufmännischen Berufen 17 und im Bereich Maschinen- und Fahrzeugtechnik 15.

Zuversichtlich blickt Stefan Dirkes auf das neue Jahr 2020: „Wir sind optimistisch, dass der Arbeitsmarkt in unserer Region weiter stabil bleibt. Wir werden unsere Ressourcen dafür verwenden, möglichst viele Menschen wieder in Beschäftigung zu bringen und Arbeitslosigkeit vor ihrer Entstehung zu verhindern. Dazu gehört auch die frühzeitige Beratung von jungen Menschen, denn diese wollen wir auf ihrem Weg ins Berufsleben unterstützen. Dafür nutzen wir den Jahresstart 2020 und sind unter anderem auf der Ausbildungs-und Studienmesse in Paaren im Glien am 9. Januar dabei.“

Von Jens Wegener