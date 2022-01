Havelland

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Vergleich zum Vormonat jahreszeitlich bedingt leicht gestiegen. Das geht aus dem Bericht der Arbeitsagentur in Neuruppin – zuständig für die Landkreise Havelland, Oberhavel, Ostprignitz-Ruppin und Prignitz – hervor. Im Dezember haben sich insgesamt 4374 Personen arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote ist von 4,8 auf 4,9 Prozent gestiegen.

Verglichen zum Vorjahr waren 661 Personen weniger beschäftigungslos (Minus 13,1 Prozent). Die Arbeitslosenquote im Havelland sank in diesem Zeitraum um 0,8 Prozent und liegt mit 4,9 Prozent auf dem Niveau von 2019 ( November 2019: 4,9 Prozent).

1660 offene Stellen im Havelland

Während 430 Personen – plus zwölf Prozent zum Dezember 2020 – aus einer Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt arbeitslos geworden sind, konnten 278 Personen – keine Änderung zum Vorjahresmonat – eine neue Beschäftigung aufnehmen.

Der Bestand an gemeldeten, zu besetzenden Arbeitsplätzen liegt aktuell bei 1660 offenen Stellen und damit 36,4 Prozent über dem Vorjahresniveau. Neu gemeldet wurden im Dezember 379 Arbeitsstellen, 40,4 Prozent mehr als im Dezember 2020.

Jahreszeitlich bedingt könnte die Arbeitslosigkeit im Januar steigen

Wie die Arbeitsagentur ebenfalls mitteilt ist der Arbeitsmarkt im Havelland unverändert geteilt. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei 3,5 Prozent liegt – keine Änderung zum November, beträgt sie in Rathenow 8,7 Prozent (plus 0,2 Prozent-Punkte). Verglichen mit dem Dezember im Vorjahr liegt die Geschäftsstelle Nauen 0,7 Prozent-Punkte unter dem damaligen Wert, die Geschäftsstelle Rathenow 1,1 Prozent. Mit Blick auf den aktuell gestarteten Januar prognostiziert die Arbeitsagentur, dass die Arbeitslosigkeit weiter auf niedrigem Niveau verharrt, sie aber jahreszeitlich bedingt steigen wird.

Arbeitslosigkeit junger Menschen weiter rückläufig

„Wir sehen in diesem Monat eher saisonale Effekte auf dem Arbeitsmarkt. Insbesondere Menschen, die in den klassischen Außenberufen in der Baubranche sowie der Land- und Forstwirtschaft tätig sind, haben sich in diesem Monat arbeitslos gemeldet. Erfreulich, dass wie in den Vormonaten die Arbeitslosigkeit junger Menschen weiter rückläufig ist“, schätzt Beate Kostka, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin, ein. „Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind weiter vorhanden. Trotz positiver Signale haben es Menschen ohne Berufsausbildung oder in Helfertätigkeiten deutlich schwerer, eine Tätigkeit zu finden.“

Im Dezember wurden in den vier Landkreisen des Agenturbezirks 1085 offene Arbeitsstellen gemeldet. Das sind 327 mehr als im Vorjahresmonat Dezember 2020.

„Auswirkungen der pandemischen Einschränkungen sind in unseren vier Landkreisen bislang bei der Personalnachfrage nicht zu beobachten“, schätzt Beate Kostka ein. „Die Nachfrage ist weiterhin hoch. Für uns ein Signal, dass die regionalen Unternehmen verstärkt Arbeits- und Fachkräfte suchen.“

Von MAZonline