Havelland

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Havelland wegen der Herbstbelebung leicht gesunken. So waren in den beiden Geschäftsstellen in Nauen und Rathenow 4271 Menschen – 4,9 Prozent - ohne Arbeit. Das sind 129 weniger als im Vormonat und sogar 310 weniger als noch vor einem Jahr. „Das ist der niedrigste Arbeitslosenb...