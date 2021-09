Auch im September gibt es von der Agentur für Arbeit in Neuruppin gute Nachrichten zum Arbeitsmarkt im Havelland. Die Arbeitslosigkeit sinkt im Ost- und im Westhavelland. Dort liegt sie aber weiterhin mehr als doppelt so hoch wie in der Region Nauen-Falkensee. Für Jugendliche gibt es eine Infoaktion zur Lehrstellensuche.