Fast 8000 Menschen haben im Havelland Kurzarbeit angemeldet

Havelland

Die Corona-Pandemie hat im April ihre Spuren auf dem Arbeitsmarkt im Landkreis Havelland hinterlassen. So waren in dem abgelaufenen Montag 323 Havelländer mehr arbeitslos gemeldet, als noch im März. Insgesamt sind jetzt 4906 Menschen im Landkreis ohne Job. Die Quote stieg um 0,4 auf 5,6 Prozent.

„Entgegen der sonst zu diesem Zeitpunkt normalen Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt sind nun die Auswirkungen der Virus-Krise voll zu spüren“, sagt Guido Solga, Bereichsleiter Havelland bei der Agentur für Arbeit Neuruppin. Ein Vergleich mit dem April 2019: damals gab es im Landkreis Havelland 380 Arbeitslose weniger.

Anzeige

Laut Einschätzung der Arbeitsagentur war der April gekennzeichnet durch Beratungsgespräche zum Thema Kurzarbeit. „Viele Betriebe wollen ihre Stellen nicht stornieren und hoffen auf ein baldiges Ende von Corona“, so Solga.

Weitere MAZ+ Artikel

Bedarf an Fachkräften nach wie vor groß

Grundsätzlich bleibe der Bedarf an Fachkräften im Havelland bestehen. Den größten Zugang an Stellen gab es im Bereich Online-Handel und bei Saisonverkäufern für Erdbeeren und Spargel.

Kaum von Arbeitsausfall betroffen sei die Zeitarbeit, „weil die Lager im Lebensmittelhandel und Lebensmittelproduktion weiter Bedarf an befristeten Stellen haben., um die Mehrarbeit wegen Corona abzufedern“, erklärt Solga.

Unterschied zwischen Ost- und Westhavelland bleibt

Die Corona-Krise hat nichts daran geändert, dass es im Havelland große Unterschiede auf dem Arbeitsmarkt zwischen Ost und West gibt. Während in der Geschäftsstelle Nauen die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent (ein Plus von 0,4 Prozent zum Vormonat) liegt, beträgt sie in Rathenow 9,7 Prozent ( auch ein Plus 0,4 Prozent). Deutlich zurückgegangen ist im April die Zahl der offenen Stellen. Aktuell sind 1189 gemeldet, das sind 6,7 Prozent weniger im Vorjahreszeitraum.

Auch die Nachfrage nach Arbeitskräften liegt unter Vorjahresniveau. Es wurden im Havelland seit Jahresbeginn 1036 Arbeitsstellen gemeldet. Das waren 291 Stellen weniger als im Vorjahreszeitraum. Den größten Bedarf gab es in den Branchen Handel, Instandhaltung und Reparatur von Kfz mit 51 Stellen und im Einzelhandel mit 48 Stellen.

7755 Kurzarbeiter gemeldet

Gesucht werden Verkaufskräfte und Kassierer hauptsächlich für den Lebensmittelbereich sowie für Drogeriemärkte. Auch die Apotheken würden Fachkräfte einstellen, „die es auf dem Arbeitsmarkt aber momentan nicht gibt“,weiß Guido Solga. Bedarf bestehe nach wie vor bei Staplerfahrern, Lagerfachkräften, Helfern und Maschinen- und Anlagenfahrern.

Einen drastischen Sprung nach oben gab es bei den Kurzarbeiterzahlen. Im März waren 4300 Menschen betroffen, im April schon 7755. Und noch ist kein Ende in Sicht. Denn: „Wir müssen abwarten, in welchem tatsächlichen Umfang und für welche Arbeitnehmer die Unternehmen Kurzarbeit abrechnen“, erklärt Solga. Er rechnet auch für Mai mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit.

Von Jens Wegener