Havelland

In der Morgendämmerung auf der Landstraße die Stille vor Tagesanbruch genießen – und plötzlich springt ein Reh über die Straße. Mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ sind die Wildtiere erfahrungsgemäß aktiver. Man trifft sie vermehrt an Straßenrändern an, die sogenannten Wildunfälle häufen sich.

Obwohl Straßenabschnitte mit erhöhtem Wildaufkommen gekennzeichnet sind, unterschätzen Autofahrer häufig die Gefahr eines solchen Unfalls. Im schlimmsten Fall kommt es zum Zusammenprall, der nicht nur für das Tier böse ausgehen kann: Ein 20 Kilogramm schweres Reh hat bei einer Kollision mit einem Auto, das mit 100 Kilometer je Stunde unterwegs ist, ein Aufschlaggewicht von fast einer halben Tonne. Damit es dazu nicht kommt, hier fünf Re(h)geln für eine sichere Fahrt:

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

1.Regel: Zu den Dämmerungszeiten besonders wachsam sein!

Viele Wildarten sind in den Dämmerungszeiten sehr aktiv. Stefan Meyer, Vorsitzender des Jägerverbands Rathenow, weiß warum: „Meist bewegt sich Wild im Schutz der Dämmerung oder in der Nacht zu den Äsungsflächen, um Nahrung zu suchen.“ Bei einigen Wildarten hänge die verstärkte Aktivität in der dunklen Jahreszeit auch mit der Partnersuche zusammen.

Häufig wechseln die Tiere in Waldabschnitten oder an Feldkanten die Straße. „Im Havelland sind meist bewaldete Straßenführungen betroffen wie die B 5 und die B 188“, weiß Meyer. Es sei daher ratsam, in den betroffenen Regionen besonders zu den Dämmerungszeiten wachsam zu sein. Grundsätzlich sollte man aber in ländlichen Regionen zu jeder Tages- und Nachtzeit mit Wild auf der Fahrbahn rechnen.

2.Regel: Runter vom Gas!

Wer das „Verkehrszeichen 142“ erblickt, sollte den Fuß vom Gas nehmen. Das Schild „Achtung Wildwechsel“ weist deutschlandweit auf ein erhöhtes Wildaufkommen hin. An solchen Stellen empfiehlt die Polizei, die Fahrweise anzupassen. Das heißt: Langsam und aufmerksam fahren. Außerdem sollte genügend Abstand zu der rechten Fahrbahnseite gehalten werden, falls dort plötzlich ein Wildtier aus dem Dickicht springt.

3.Regel: Wild in Sicht - abbremsen, nicht ausweichen!

Läuft tatsächlich ein Tier über die Straße, gibt es von der Polizei eine klare Handlungsanweisung: Um einen Unfall zu verhindern, sollte man niemals ausweichen! Viele Autofahrer tun dies reflexartig, weil sie Angst haben, das Tier zu verletzen. Stattdessen mit einem anderen Fahrzeug im Gegenverkehr oder einem Baum zusammenzustoßen, kann aber weitaus gefährlicher sein. Eine Vollbremsung sollte nur erwägt werden, wenn die Fahrbahn nach hinten frei ist.

Lesen Sie auch:

4.Regel: Hupe statt Licht!

Sieht man ein Tier, sollte das Fernlicht ausgeschaltet werden. Wildtiere neigen dazu, gebannt ins Licht zu starren. Sie bewegen sich dann in keinem Fall von der Fahrbahn. Die Polizei empfiehlt, zu hupen, damit das Tier möglichst schnell von der Fahrbahn verschwindet. Wichtig: Sieht man ein Tier die Fahrbahn kreuzen, folgt wahrscheinlich ein weiteres. Es ist deswegen ratsam, mit Abblendlicht weiterzufahren.

5.Regel: Nie versuchen, dem Tier selbst zu helfen!

Ist es zu einem Zusammenprall gekommen, muss zuerst die Unfallstelle gesichert werden: Warnblinkanlage anschalten, Warnweste anziehen und Warndreieck aufstellen. Danach die Polizei alarmieren. Ist das Tier verletzt, sollte niemals versucht werden, ihm zu helfen. Wildtiere sind nicht an Menschen gewöhnt und können unvorhersehbar reagieren, sind sie verängstigt und verletzt.

Im schlimmsten Fall könnten sie versuchen, sich zu verteidigen. Flüchtet das Tier, sollte ihm nicht gefolgt werden. Besser: die Fluchtrichtung merken und ins Unfallprotokoll eintragen. Wissenswert zudem: Fährt man ein kleines Tier wie einen Igel oder einen Vogel an, das nicht dem Jagdrecht unterliegt, ist dies kein Wildunfall. Es besteht keine Pflicht zur Unfallmeldung, es empfiehlt sich jedoch, die Tierrettung zu alarmieren.

Von Franziska von Werder