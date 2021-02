Havelland

Für die jüngsten Schulkinder endet in wenigen Tagen der Lockdown. Sie gehen ab Montag, 22. Februar, wieder zur Schule im Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht. Die Polizeidirektion West appelliert deswegen an alle Verkehrsteilnehmer, ab Montag vermehrt wieder auf Schulkinder zu achten.

„Lange haben die Kinder darauf gewartet“, sagt Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin. „Die Polizei bittet zum Start des Unterrichts an den Grundschulen um erhöhte Aufmerksamkeit im Straßenverkehr.“

Kinder strömen zur Schule

Zumindest für die Grundschüler beginnt wieder der Präsenz-Wechselunterricht. „Davon betroffen sind die jüngsten Schüler, die nun lange Zeit zu Hause waren“, so Wagner-Leppin. Besonders die ersten Tage sei erhöhte Aufmerksamkeit nötig.

„Gerade die Kleinen haben sich nun viel zu erzählen und sind sicherlich auch aufgeregt, weil es endlich wieder losgeht.“ Daher sei die Gefahr groß, „dass sie so im Straßenverkehr und auf dem Schulweg unaufmerksam und abgelenkt sind“.

Mit Kindern den Schulweg üben

Einen nicht unerheblichen Beitrag für mehr Sicherheit „können auch die Eltern leisten, indem sie ihren Kindern erneut die notwendige Sicherheit mit auf den Schulweg geben“, sagt Wagner-Leppin. Sie rät Eltern, den Jungen und Mädchen „mit Geduld und Einfühlungsvermögen nochmals Gefahren zu erklären, die im Straßenverkehr lauern können, ohne sie jedoch zu verängstigen“.

Der Schulweg sollte nochmals besprochen werden. Eltern sollten ihn mit ihren Kindern ruhig erneut ablaufen. „So werden den Kindern reale Verkehrsbedingungen gezeigt und sie können wichtige Verhaltenshinweise wieder verinnerlichen“, sagt die Polizeisprecherin.

Autofahrern in die Augen schauen

Kinder sollten nur an vorgeschriebenen Überwegen die Straße überqueren und sich stets vergewissern, dass der Weg frei ist. Wichtig ist die Regel, dass der kürzeste Weg nicht der sicherste ist. „Kinder sollen vor dem Überqueren der Straße den haltenden Fahrzeugführern in die Augen sehen und den Blickkontakt suchen.“

Stefanie Wagner-Leppin ist Sprecherin der Polizeidirektion West. Quelle: Polizei

Handys gehören auf dem Schulweg in den Rucksack. Sie lenken erheblich vom Verkehr ab.

Erstklässler sollten noch nicht alleine mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Für alle Kinder, die den Schulweg per Fahrrad nehmen, gelten folgende wichtige Hinweise: Das Rad sollte funktionierende Bremsen und Beleuchtung haben.

Reflektoren und helle Kleidung

Reflektoren gehören an die Kleidung, an den Ranzen oder andere Taschen und in die Fahrradspeichen. Jacken sollten hell sein, möglichst in auffälligen Warnfarben.

Wer mit dem Bus fährt, sollte im Wartebereich nicht toben oder schubsen. Nicht vor oder hinter einem stehenden Bus über die Straße gehen. So sehen die Autofahrer das Kind erst sehr spät. Beim Einsteigen Abstand halten und nicht drängeln. Beim Aussteigen nicht herausspringen. Verfügt der Bus über Sicherheitsgurte, sollten diese auch angelegt werden.

Im Auto gilt strikte Anschnallpflicht. Wagner-Leppin appelliert an die Eltern: „Bitte seien Sie sich stets Ihrer Vorbildfunktion bewusst, Kinder orientieren sich stark an Ihrem Verhalten.“

Von MAZ-online