Außengastronomie: Deshalb machen einige Gastwirte nicht mit

Westhavelland

Zwar dürfen die Gastronomen ab diesem Wochenende auf ihren Terrassen und in ihren Biergärten wieder Speisen und Getränke am Tisch anbieten – diese Möglichkeit werden aber längst nicht alle Gastronomen nutzen. Darum werden an diesem Pfingstwochenende nicht alle Terrassen von Gaststätten geöffnet sein. Die Wirte warten, bis sie Gäste auch wieder in den Innenräumen erwarten dürfen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ob das in diesem Jahr im beliebten Steckelsdorfer Eiscafé Schwarz überhaupt passiert, ist derzeit offen. Der Außenbereich ist für alle, die gerne das Eis nach altem Familienrezept schlecken, weiter geschlossen. „Bei uns läuft der Straßenverkauf und daran ändern wir vorläufig nichts“, hieß es am Mittwoch. Dafür gebe es mehrere Gründe. Am schwersten wiegt, dass der Personalmangel im Eiscafé Schwarz so akut ist, dass der Service nicht abgesichert werden kann.

Unzufrieden sind die Eishersteller aus dem Rathenower Ortsteil aber auch mit den anderen Vorgaben. Man wolle es den Gästen nicht zumuten, einen Termin zu buchen, sich testen zu lassen oder die Impfung nachzuweisen.

Seniorentreff im Mützlitzer Friesenhof. Das Bild entstand vor dem Corona-Ausbruch. Der Biergarten der beliebten Gaststätte bleibt vorerst geschlossen. Quelle: Christin Schmidt

Ein beliebtes Lokal in Mützlitz ist der Friesenhof. Hier gibt es sogar einen Biergarten. „Wir öffnen zu Pfingsten nicht“, sagt Gastwirt Thomas Hilmer. Das Geschäft lohne sich definitiv nicht. Er dürfe nicht so viele Tische aufstellen, damit das sinnvoll wäre. „Außerdem sind wir hier in den kleinen Dörfern noch in einer besonderen Situation“, so Hilmer. Er verweist auf die Testpflicht und die Terminbuchung. Das seien Hindernisse, die für einen kleinen Betrieb schwer zu überwinden sind. Man freue sich aber auf den Tag, an dem Gaststätten und Restaurants wieder vollständig öffnen dürfen. Dann werde das Team vom Friesenhof in Mützlitz seine Gäste gerne wieder in Empfang nehmen und versorgen.

Sarkastische Grüße

Im Restaurant Lumens in Rathenow am Märkischen Platz wartet das Team ebenfalls weiter auf den Moment, da die Restaurants wieder normal öffnen dürfen. Ivonne Mertens und Martin Blume haben sich in den Sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet. Etwas sarkastisch schreiben sie von einem „großzügigen Angebot der Landesregierung“, das sie „leider nicht annehmen können, da die Auflagen nicht umsetzbar sind.“

Für das Restaurant Lumens im Kulturzentrum würde es konkret bedeuten, dass nur fünf Tische vor der Gaststätte aufgestellt werden dürfen. „Ein wirtschaftliches Arbeiten ist so nicht möglich“, erklären die Besitzer. Zudem sind aber auch Mertens und Blume wegen der zahlreichen Sonderverpflichtungen zu dem Ergebnis gekommen, vorerst nicht zu öffnen.

Die Gäste fehlen

„Wir sind verpflichtet Kontaktdaten zu erfassen, Impfnachweise zu kontrollieren und PCR-Testergebnisse zu erfassen und 14 Tage aufzubewahren. Zudem können unsere fünf Tische nur mit Termin vergeben werden.“ Ivonne Mertens und Martin Blume machen aber klar, dass sie ihre Gäste vermissen. Sie bitten noch um Geduld.

Die Lumens-Terrasse links vom Eingang des Kulturzentrums wird nicht bestuhlt. Quelle: Joachim Wilisch

Ähnliche Meldungen gibt es aus anderen kleinen Lokalen in der Region. Anders, als im Havelland, dürfen in Mecklenburg-Vorpommern die Gaststätten nicht nur die Terrassen, sondern auch die Innenräume wieder öffnen. Die bekannten Nachweise (Test oder Impfung) und eine Terminbuchung sind aber auch hier unumgänglich.

Die Stadtverwaltung Rathenow will den Gastronomen helfen, die Gäste unkompliziert zu testen. Dazu werden den Gastwirten Testsets zur Verfügung gestellt, mit denen die Gäste den Corona-Check selber erledigen können. Ebenso verzichtet die Stadt auf Gebühren für Außenterrassen auf Plätzen und Wegen.

Von Joachim Wilisch