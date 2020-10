Havelland

Zwei Autos wurden am Wochenende im Osthavelland gestohlen – eins in Falkensee, eins in Brieselang. Es deutet einiges darauf hin, dass die Täter die Keyless-Go-Systeme der Fahrzeuge manipuliert haben könnten.

Die Polizei rät zur sicheren Verwahrung des Fahrzeugschlüssels. Etwa in Behältnissen, die einen besonderen Schutz vor Fremdzugriffen besitzen.

Von MAZ