Kotzen

Glück im Unglück hatte ein 29-jähriger Rathenower am Sonnabend gegen 1.52 Uhr, als er einem Tier auswich. Auf der B 188 zwischen Kotzen und Stechow kam er in der weiteren Folge mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Lediglich leicht verletzt wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Auto allerdings ist reif für den Schrott.

Von MAZonline