Nauen

Die Autos dürfen anrollen:In Nauen beginnt am Donnerstag, 28. Mai, um 20 Uhr die erste Vorstellung des Autokinos auf dem Sägewerksplatz, Ketziner Straße 1. Auf dem Programm steht der Film „Ziemlich beste Freunde“. Nach der Premiere sind auch die folgenden Tage vollgepackt mit Kinohighlights.

Am Freitag, 29. Mai, beginnt um 17 Uhr „Werner Beinhart“ und um 21 Uhr geht es weiter mit „Jumanji – The Next Level“. Am Samstag, 30. Mai, dürfen sich nicht nur die kleinen Zuschauer um 13 Uhr auf „Shrek“ freuen. Um 17 Uhr wird es mit „PS. Ich liebe Dich“ romantisch und um 21 Uhr beginnt der Film „La La Land“. Der Einlass beginnt jeweils eine Stunde vor Filmbeginn. Tickets, weitere Informationen zum ungewöhnlichen Kinoerlebnis und einen Ausblick auf das Programm gibt es unter www.autokino-nauen.de.

Die Idee zum ungewöhnlichen Kinoerlebnis hatten die Freunde und Geschäftspartner Enrico Gennrich und Tobias Brudlo.

