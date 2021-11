Havelland

Immer wieder kommt es im Havelland zu schweren und schwersten Unfällen auf der Bundesstraße 5. Die Verkehrsschlagader durch den Landkreis wird als Unfall-Hotspot wahrgenommen. Zuletzt krachte am 10. November ein Sattelzug in eine Baumschnittkolonne zwischen Zeestow und Bredow. Drei Menschen wurden schwer verletzt.

Grund genug, sich die Zahlen dazu genauer anzuschauen. Laut Unfallstatistik der Polizeidirektion West zur B 5 zwischen der Stadtgrenze zu Berlin und Friesack ereigneten sich in den Jahren 2011, 2016, 2020 und 2021 insgesamt 836 Unfälle. Die Strecke ist 50 Kilometer lang. Fünf Menschen verloren in den betreffenden Jahren nach Angaben von Polizeisprecher Oliver Bergholz ihr Leben, 87 wurden verletzt.

Das sind die Zahlen der B 5

Insgesamt starben in den vergangenen zehn Jahren bis zum 31. August 2021 zwischen Friesack und Nauen zwölf Menschen, 135 Menschen wurden verletzt bei 1051 Unfällen. Das teilte Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin mit.

Spuren eines Unfalls bei Dallgow-Döberitz am 11. November 2019. Ein Familienvater starb damals. Quelle: Julian Stähle

Auf dem vierspurigen Teil gab es bei 1520 Unfällen fünf Tote und 182 Verletzte. Es gab also fast 500 Unfälle mehr, doch weniger Tote, dafür mehr Verletzte.

Das bestätigt auch die Statistik, die in Fünfjahresschritten auf MAZ-Anfrage die Unfallzahlen aufschlüsselt. Daraus geht eines deutlich hervor: Die Unfallhäufigkeit auf der vierspurig ausgebauten Strecke zwischen der Stadtgrenze von Berlin und Nauen ist deutlich höher als auf der zweispurig weitergeführten Bundesstraße bis Friesack, obwohl die Strecke mit rund 22 Kilometern deutlich kürzer ist.

38 Prozent mehr Unfallzahlen

Allein das Jahr 2020 betrachtet, lagen die Unfallzahlen im ausgebauten Teil der B 5 um 38 Prozent höher als im zweispurigen Streckenbereich. So krachte es zwischen Nauen und Spandau im vorigen Jahr 128-mal, zwei Menschen starben, neun wurden verletzt. Zwischen Nauen und Friesack eilten die Rettungskräfte im vorigen Jahr zu 80 Verkehrsunfällen, ein Mensch wurde getötet, einer kam verletzt ins Krankenhaus.

Von Januar 2021 bis zum 31. August lag die Zahl der Unfälle zwischen Nauen und der Stadtgrenze Berlin, also Spandau, bei 88. Das sind 28 Crashs mehr als im zweispurigen Bereich.

Am unfallträchtigsten war in der Statistik das Jahr 2011 mit 147 Zusammenstößen. Auch im laufenden Jahr rückten die Rettungskräfte immer wieder zur Bundesstraße 5 aus.

Das ist die Tendenz

Doch nimmt die Zahl dieser Einsätze zu? Dazu gibt die Statistik ebenfalls eine eindeutige Antwort. Die Tendenz ist trotz der Schwankungen sinkend.

Die Unfallzahlen haben auch mit dem Verkehrsaufkommen und der Geschwindigkeit zu tun. So darf auf dem vierspurigen Bereich in Teilbereichen Tempo 100 gefahren werden. Die Autofahrer zwischen Nauen und Friesack müssen sich hingegen außerhalb der Ortschaften meist an 70 bis 80 Stundenkilometer halten. Hier führt die B 5 über weite Streckenabschnitte eng an Alleebäumen vorbei.

Die MAZ hat den Landkreis Havelland um Bewertung der Unfallsituation auf der Verkehrsschlagader gebeten. Eine der Fragen war, wie viele Autos täglich zwischen Friesack und Nauen einerseits und Nauen und Berlin-Spandau unterwegs sind. „Die durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke lässt sich aufgrund der schwankenden Mobilität während der jeweiligen Lockdown-Maßnahmen infolge der Corona-Pandemie aktuell nicht verlässlich angeben“, teilt dazu Caterina Rönnert, Sprecherin des Landratsamtes, mit.

Zählstellen in Lietzow und Dallgow-Döberitz

Entlang der Bundesstraße 5 werden zwei automatische Dauerzählstellen an den Standorten Ortsdurchfahrt Lietzow und Anschlussstelle Dallgow-Döberitz betrieben. „Die Auswertung für das Jahr 2020 lässt den erwarteten Rückgang der Verkehrsstärken erkennen“, so Caterina Rönnert. Zahlen dazu nennt sie nicht.

Die letzte Straßenverkehrszählung der Bundesanstalt für Straßenwesen ist mittlerweile sechs Jahre alt. Damals schwankten die Zahlen für den Bereich Friesack und Nauen täglich zwischen 11643 und 5546 Fahrzeugen.

Deutlich höher ist das Verkehrsaufkommen 2015 zwischen Nauen und der Landesgrenze Berlin mit in der Spitze 35 273 Fahrzeugen. Damit waren bis zu dreimal mehr Fahrzeuge auf dem vierspurigen Bereich unterwegs. Selbst am ruhigsten Tag frequentierten 17 309 Autos und Lastwagen diesen Bereich. Das waren 5666 Fahrzeuge mehr als am Spitzentag im weiter westlichen Teil der Bundesstraße.

Pandemie ändert Verkehrszahlen

Die Bundesanstalt erhebt in diesem Jahr die neuesten Zahlen zum Verkehrsaufkommen auf der B 5. Zahlen dazu gebe es erst im kommenden Jahr, so Caterina Rönnert.

In der Unfallstatistik macht sich nach Angaben des Landratsamtes ein Rückgang an schweren Unfällen deutlich bemerkbar, was auf das geringere Verkehrsaufkommen in Folge der Pandemie zurückzuführen sei. „Für das Jahr 2021 zeichnet sich ein ähnliches Unfallgeschehen ab wie vor den Jahren der Pandemie“, so Caterina Rönnert.

B 5: Das sind die Unfallursachen

Häufigste Unfallursachen sind laut Landratsamt zu hohes Tempo, zu geringer Abstand zum Vordermann, riskante Überholmanöver und Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot.

Die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf dem vierspurigen B-5-Abschnitt zu drosseln, sei nicht geplant. Caterina Rönnert verweist auf den Unfallschwerpunkt, der nicht auf der B 5, sondern in direkter Nähe auf der Abfahrt der Anschlussstelle Wustermark/Wernitz liegt – es ist der südliche Knoten der B 5 zu den Landesstraßen 204 und 863. Nach mehreren tödlichen Unfällen wird der Knotenpunkt, der als Horrorkreuzung gilt, entschärft. Drei Menschen kamen dort bisher ums Leben.

Horrorkreuzung an B 5-Abfahrt

Im kommenden Jahr sollen nach Auskunft von Frank Schmidt, Dezernent im Landesbetrieb Straßenwesen Potsdam, die Bauarbeiten dazu beginnen. Schon nach dem letzten tödlichen Unfall 2020 wurde das zulässige Tempo dort reduziert.

Caterina Rönnert beschreibt das Verfahren so: „Werden Unfallstellen auffällig, so werden diese durch die Unfallkommission gesondert betrachtet und einer systematischen Überwachung unterzogen.“ Zugleich gibt sie relative Entwarnung: „Aktuell ergeben sich dazu keine neuen Schwerpunkte.“ Es kracht also häufig, aber nicht an einem besonderen Straßenabschnitt auffällig viel.

Von Marion von Imhoff