Diese Spuren hat Friedensapostel Gustaf Nagel in Brandenburg hinterlassen

Rathenow

Das ging den Hütern des Gesetzes dann doch zu weit. Dieser seltsame Typ, der da barfuß und auch sonst eher nackt als sittsam bekleidet, durch Rathenow ( Havelland) lief, störte die öffentliche Ordnung. Wegen „Erregung öffentlichen Ärgernisses“ landete Gustaf Nagel 1898 oder 1899 in Rathenow im Gefängnis. Während diese strafrechtlich relevante Erregung heute mit sexuellen Handlungen verbunden ist, reichte es vor 120 Jahren, nur mit einer Art Lendenschurz durch die Straßen zu laufen.

In seiner jüngsten Ausgabe widmet „Die Mark Brandenburg – Zeitschrift für Regional- und Zeitgeschichte“ verschiedenen Propheten, Heilern und Geistersehern, die im Märkischen unterwegs waren. Gustaf Nagel (1874-1952) ist einer von ihnen.

In Werben an der Elbe ( Altmark) geboren, verbrachte Nagel die meiste Zeit seines Lebens im altmärkischen Arendsee am gleichnamigen Gewässer. Doch erfüllt vom Drang, seine Heilsbotschaft zu den Menschen zu tragen, war Nagel viel in Deutschland und darüber hinaus unterwegs – auf dem Weg, der berühmteste Aussteiger Deutschlands zu werden, wie eine Tageszeitung einmal schrieb.

Literatur über Gustaf Nagel Reno Metz und Eckehard Schwarz, „ gustaf nagel – der barfüßige Prophet vom Arendsee“, Beiträge Kulturgeschichte der Altmark, Oschersleben 2001. „Propheten, Heiler und Geisterseher“, Die Mark, Heft 115, erschienen Ende 2019. Christine Meyer: gustaf nagel. Der Provokateur vom Arendsee. Eine Dokumentation. Märkischer Kunst- und Heimatverlag, Poritz 2001

Als er vorübergehend in der westhavelländischen Kreisstadt lebte, wollte er dem Druck der Obrigkeit, aber auch der Öffentlichkeit in der Altmark entkommen. Schon als Jugendlicher hatte Nagel begonnen, sich möglichst ohne Kleidung in der Natur zu bewegen.

Er lebte bei Arendsee in Erdhöhlen, fünf verschiedene waren es nacheinander. Das stieß nicht allein bei Verwaltung und Polizei auf Unverständnis. Jugendliche machten sich einen Spaß daraus, die Unterkünfte des Sonderlings zu zerlegen.

Pfarrer als Berufswunsch

Auslöser seiner Abkehr vom Leben, wie es um ihn herum gelebt wurde, waren Krankheiten. Nagel wollte eigentlich Pfarrer werden. Doch das passte seinen Eltern nicht. Mit 14 Jahren nahm er die Lehre bei einem Kaufmann in Arendsee auf. Dieser ungeliebte Job bereitete ihm immer weniger Freude.

Schließlich musste er die Ausbildung nach zwei Jahren abbrechen. Gustaf Nagel litt an einer Wollallergie und hatte sich auch einen chronischen Nasen- und Rachenkatarrh eingefangen. Zudem fürchtete man, dass er aufgrund seines geringen Körpergewichts unter Tuberkulose leiden könnte.

Gustaf Nagel (1874-1952) schuf sich am Arendsee in der Altmark (Sachsen-Anhalt) ein paradiesisches Refugium - hier auf einer Ansichtskarte um 1920. Quelle: Repro: MAZ

Weil ihm die Ärzte nicht halfen, verlor der junge Mann das Vertrauen in die Schulmedizin und machte sich schlau. Fündig wurde er unter anderem bei Sebastian Kneipp (1821-1897). Der katholische Geistliche hatte Mitte des 19. Jahrhunderts an sich selbst die Kraft der Kaltwassertherapien entdeckt. Das versuchte nun Gustaf Nagel, und hatte bald Erfolg.

Er stellte seine Ernährung um und verzichtete auf Fleisch. Und zog in die Natur. Die erste Wohnhöhle baute er sich mit 16 Jahren. „Dass Nagel die eisigen Nächte in der Höhle zubringen konnte, ist ein Beweis von der abgehärteten Natur dieses Mannes“, schrieb eine Zeitung im Jahre 1900.

Tief religiöser Wanderprediger

Als Wanderprediger wollte er viele Menschen bekehren, in dem er ihnen Tipps für das körperliche Wohlbefinden ans Herz legte und ihnen den guten Glauben an den lieben Gott für die Seele empfahl. Nagel war tief religiös.

Am Arendsee schuf er ein Refugium, in dem Kranke Linderung erfahren sollten. Und sie kamen auch, mehr und mehr. Sei es, um diesen seltsamen Ort mit seinem seltsamen Herrn zu besichtigen oder um tatsächlich genesen zu können. Anfangs hatte er seine liebe Not.

Doch in den 1920er Jahren boomte der Betrieb. „Allein zwischen April und September 1929 soll er über 11.000 Eintrittskarten verkauft haben, wodurch er zeitweise zum wichtigsten Steuerzahler der Stadt Arendsee wurde“, heißt es in dem Beitrag in „Die Mark“.

Ins KZ Dachau gesteckt

Der konsequente Mann war über jeden Zweifel erhaben. Er legte sich mit den weltlichen Mächten an, kandidierte für den Reichstag und schrieb Goebbels, dass der ausgerufene „Endsieg“ eine Lüge sei. Dafür steckten ihn die Nazis in KZ Dachau, aus dem ihm wohlmeinende Menschen mit einer medizinischen Begründung wieder heraus halfen.

Doch für seine eigene Familie war das Leben mit diesem Gatten und Vater kein leichtes. Drei Mal war Nagel verheiratet. Die beiden ersten Ehen standen unter keinem guten Stern. Ende 1903 heiratete er die 27-jährige Anna Maria Konhäuser.

Die erste Ehe zerbrach

Kurz darauf gebar sie ein Mädchen. Nagel taufte die Kleine selbst – im Winter, in seiner zugigen Hütte am Arendsee, mit dem ganzen Körper. Das Kind starb wenig später an Unterkühlung. Die Ehe zerbrach vor allem daran, dass Anna Maria es bald leid war, mit ihrem Gatten durch Deutschland und verqualmte Kneipensäle zu tingeln.

Nach mehreren gescheiterten Verlobungen lernte Nagel in Chemnitz die 14 Jahre jüngere Johanna Raith kennen. Hier war es wahrscheinlich die Mutter der Braut, eine religiöse Eiferin, die ihre Tochter in die Ehe mit einem Messias ähnlichen Heilsbringer nötigte. Mitte 1912 heirateten sie. Bis 1918 kamen drei Söhne zur Welt.

Offensichtlich war die Verzweiflung über diese Lebensumstände sehr groß. 1920 wollte sich Johanna Nagel das Leben nehmen. Sie wurde gerettet, kam aber in die Nervenheilanstalt Uchtspringe. 1935 starb sie in der Heilanstalt Jerichow. Die Ehe wurde 1926 wegen „Beischlafverweigerung“ geschieden. Nagel soll von seinen Gattinnen und anderen Frauen sexuell unglaublich viel verlangt haben.

Treffen mit Puppenvater Götze

Am liebsten hätte er auch die 34 Jahre jüngere Margarete Götze geehelicht. Die jüngste Tochter des Wusterwitzer Puppenvaters Wilhelm Götzehatte Mitte der 20er Jahre das Herz des Propheten entflammt. Wenigstens einmal schaute die Familie, die mit ihrem Programm über Land zog, ins Nagels Paradies vorbei. Ein Foto aus dem Jahre 1926 zeigt Margarete Götze und Gustaf Nagel beim Musizieren am See. Beide spielen Trompete, umgeben von vier Säulen in Phallus-Form.

Seine Chronisten stehen heute noch vor manchen Rätseln. So wandte sich Nagel schon 1928 gegen Kriege aus. Auch war er ganz und gar nicht erfreut, dass seine drei Söhne einberufen wurden. Dennoch posierte er für ein Foto sichtlich stolz mit seinen drei uniformierten Söhnen.

Der Wanderprediger, Naturmensch und Vegetarier Gustaf Nagel (1874-1952) vermarktete sich schon früh auch mit Ansichtskarte, hier im Jahre 1901. Quelle: Repro: MAZ

1938 hatte er seine dritte Frau geheiratet, die 21 Jahre jüngere Krankenschwester Eleonore Teichmann aus Berlin. Wieder kam es bald zu Auseinandersetzung, dieses Mal aber politischer Art. Sie stand der Nazi-Bewegung näher als es ihrem Gatten lieb war. Schlimmer noch: Sie zeigte ihn bei der Gestapo an. Mitte 1941 wurde die Ehe geschieden.

Nagels Attacken gegen den Krieg ließen nicht nach. In Nauen wurde er Mitte 1938 nach einem öffentlichen Auftritt angezeigt. „Die Rache Gottes wird sich noch zeigen“, habe er laut seiner Chronisten gesagt. „Die Rache hat sich schon gezeigt, dass ein Flugzeug in den Arendsee gestürzt ist.“

Neben offiziellen Ermittlungen bekam er es noch mit selbsternannten Ordnungshütern zu tun. 1942 wurden sein Garten und sein Tempel verwüstet. Nagel hatte die örtliche HJ in Verdacht, doch ohne Folgen für die Organisation. Wohl aber für den Friedensapostel.

Am 23. Juli 1943 wurde er ins KZ Dachau eingeliefert. Wohlwollende Menschen sorgten dafür, dass Nagel kein halbes Jahr später in die Heilanstalt Uchtspringe überstellt wurde. Nach Kriegsende kam er frei und kehrte nach Arendsee zurück: Seine Chronisten zitieren ihn mit dem Satz: „Adolf ist tot – Gustaf lebt“.

Von Heiko Hesse