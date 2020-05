Havelland

Im Liniennetz von Havelbus kommt es ab Montag zu folgenden Änderungen: Aufgrund der abgeschlossenen Baumaßnahmen in der Hamburger Straße in Nauen verkehren die Busse der Linien 661, 664, 666, 669 und 680 wieder auf ihren regulären Linien.

Auch die Busse der Linie 649 ( Wustermark – Brieselang) verkehren nach Beendigung der Baumaßnahme in der Rostocker Straße im GVZ Wustermark wieder regulär. Die Haltestelle „ Wustermark Hafenstraße“ befindet sich ab Montag auf dem Gelände von dm.

Die Busse der Linie 663 (Nauen – Dallgow-Döberitz) fahren an Schultagen ab Wustermark (bis Elstal) erst um 7.22 Uhr statt um 7.15 Uhr. Die Zeit wurde auf die Linie 649 angepasst. Auf der Linie 671 (Spandau – Paaren im Glien) fahren an Schultagen ab Wansdorf in Richtung Paaren um 6.12 Uhr.

Die geänderten Fahrpläne können unter www.havelbus.de/fahrplan abgerufen werden.

