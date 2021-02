Baugrund im Havelland überall deutlich teurer

Havelland

Baugrundstücke im Havelland sind in den vergangenen Monaten wieder deutlich teurer geworden. Das ist das Ergebnis neuer Berechnungen des Gutachterausschusses des Landkreises, der die Bodenrichtwerte für baureifes Land, land- sowie forstwirtschaftliche Flächen und sonstige Flächen jährlich statistisch anpasst.

Bei den Bodenrichtwerten handelt es sich um einen Durchschnitt – die Spitzenpreise für Toplagen liegen da noch deutlich drüber. Der Bodenrichtwert ist die Basis für die Besteuerung von Grund und Boden.

In Rathenow sind jetzt im Schnitt 95 Euro pro Quadratmeter fällig

In Westhavelland sind die Grundstückspreise im Vergleich zum Vorjahr um bis zu 20 Prozent gestiegen. In Rathenow müssen Interessenten für Bauland, auf dem ein Einfamilienhaus entstehen soll, jetzt bis zu 95 Euro pro Quadratmeter hinlegen. Vor einem Jahr waren es noch bis zu 80 Euro. In Premnitz oder Milow sind bis zu 60 Euro pro Quadratmeter fällig. Die genannten Preise sind allerdings vergleichsweise Schnäppchen zu dem, was Häuslebauer etwa in Falkensee und Dallgow-Döberitz hinblättern müssen. Die günstigsten Grundstückspreise im Havelland liegen aber noch deutlich unter dem Bodenrichtwert beispielsweise für Rathenow oder Premnitz.

Zur Bestimmung der Bodenrichtwerte haben 21 ehrenamtliche Gutachter 1018 Kauffälle des Jahres 2020 (Stichtag 31. Dezember 2020) sowie 3496 Käufe aus den Jahren davor statistisch analysiert. Als Ergebnis wurden 598 Bodenrichtwerte im Landkreis beschlossen.

Höchste Werte in Falkensee und Dallgow-Döberitz

Mit sechs Euro pro Quadratmeter liegen die niedrigsten Bodenrichtwerte in Elslaake, einem Ortsteil der Gemeinde Seeblick. Die höchsten Werte befinden sich in der Gemeinde Dallgow-Döberitz sowie der Stadt Falkensee mit 380 bis 460 Euro pro Quadratmeter. In den Stadtgebieten von Nauen und Ketzin/Havel sind die Bodenrichtwerte von gefragten Baugrundstücken im Schnitt um 25 bis 30 Prozent gestiegen und nähern sich damit den Zahlen des Berliner Umlandes an.

In Ketzin/Havel liegt der Richtwert für individuelles Wohnbauland nun bei 220 bis 240 Euro pro Quadratmeter und in Nauens Süden oder Westen bei 280 bis 310 Euro pro Quadratmeter.

Hohe Nachfrage in Mehrfamilienhausgebieten

In Mehrfamilienhausgebieten stiegen wegen der hohen Nachfrage die Bodenrichtwerte für Bauland ebenfalls deutlich an. Von 320 Euro pro Quadratmeter in Nauen Süd-West bis 800 Euro pro Quadratmeter in Falkensee-Zentrum-Akazienhof reicht hierbei die Spanne. In den urbanen und Kerngebietslagen im Falkenseer Zentrum liegen die höchsten Richtwerte des gesamten Landkreises bei 850 bis 1100 Euro pro Quadratmeter Baulandfläche.

Die Bodenrichtwerte von land- und forstwirtschaftlichen Flächen im Landkreis wurden allgemein von null Prozent (Forst) bis 25 Prozent (Grünland) angehoben. Grünland liegt nun im Bereich von 0,65 bis 1,80 Euro pro Quadratmeter und Forstflächen mit Bestand bei 0,50 bis 0,90 Euro pro Quadratmeter. Ackerland wurde um bis zu 15 Prozent auf 0,90 bis 2,20 Euro pro Quadratmeter erhöht. Die Bodenrichtwerte für Freizeitgärten im Landkreis liegen bei drei Euro pro Quadratmeter in Friesack und bis zu 110 Euro pro Quadratmeter in Falkensee.

Von MAZ-online