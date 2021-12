Bereits 2000 Anmeldungen zur Ausbildungsbörse des Landkreises Havelland

Paarin im Glien

Das neue Jahr beginnt für den Landkreis Havelland stets mit der Ausbildungsbörse im MAFZ Freizeitpark Paaren im Glien. Im vergangenen Jahr war es allerdings so, dass die Schülerinnen und Schüler nicht nach Paaren kommen durften. Die Corona-Eindämmungsverordnung verhinderte die stets beliebte Veranstaltung.

Am 9. Januar 2020 fand die Börse für Ausbildung und Studium also zum zehnten Mal mit großem Erfolg statt. „Die Börse, die traditionell im Januar stattfindet, ist inzwischen zur guten Tradition für einen erfolgreichen Start in das Berufsleben geworden.“ Das lässt Landrat Roger Lewandowski in einem Grußwort zu der Ausbildungsmesse wissen.

2000 Anmeldungen

Die nächste Börse für Ausbildung und Studium findet am 13. Januar 2022 in gewohnter Form, als Präsenzveranstaltung statt. Rund 2000 Anmeldungen aus den Schulen des gesamten Landkreises liegen dazu bereits vor.

Jugendliche haben in der Regel viele Fragen, wenn es um den richtigen Berufseinstieg geht, wissen die Veranstalter. Zum Beispiel: „Welcher Beruf, welches Studium passt zu mir? Wie kann ich meine Talente einbringen? Welche Möglichkeiten stehen mir offen? Wie sind die Perspektiven?“

Rund 100 Aussteller haben sich angemeldet. Sie wollen die Besucher über ihre Unternehmen und Betriebe informieren. Erfahrene Ausbilder geben Tipps, wie man einen Einstieg findet, ob sich ein Praktikum lohnt oder ob man sich gleich bewerben muss.

Kreishandwerkerschaft ist dabei

Zum Organisationsteam gehört schon seit der ersten Messe die Kreishandwerkerschaft Havelland. Rainer Deutschmann, Geschäftsführer der Handwerkerschaft, hofft sehr, dass der direkte Kontakt bei der Ausbildungsbörse möglich ist.

„Leider befinden wir uns aktuell nicht in normalen Zeiten. Die Corona-Pandemie hat den direkten Kontakt zwischen Ausbildungsunternehmen und potenziellen Auszubildenden in letzter Zeit sehr stark erschwert.“ Im direkten und persönlichen Kontakt könne manche Frage viel schneller beantwortet werden.

Unbestritten ist, dass die Unternehmen im Landkreis Havelland Auszubildende suchen. Im Handwerk ist das in einigen Branchen aber besonders schwierig. So in der Hotel- und Gastronomiebranche, im Nahrungsmittelhandwerk aber auch in anderen Sparten.

Damit die Messebesucher sich ein umfassendes Bild zu bestimmten Themen machen können, werden am Messetag außerdem Seminare angeboten. „Karrierewege mit Ausbildung“ ist ein Workshop, der von der Handelskammer angeboten wird.

Die Themen

„Möglichkeiten und Angebote im dualen Studium“ lautet das Thema, auf das sich die Agentur für Duales Studium vorbereitet. „Schule und dann?“ Der Workshop bereitet frühzeitig auf die Zeit nach der Schule vor. Geklärt wird, warum sich ein Studium lohnt und worauf vor dem Studium geachtet werden muss. Gemeinsam wird erarbeitet, wie ein Studienalltag in der Regel aussieht. Das Angebot kommt von der Technischen Hochschule Brandenburg an der Havel. „Überbrückungsmöglichkeiten und Freiwilligendienste, Work & Travel, Au-pair, Praktika“ – dieses Thema beackert die Agentur für Arbeit. Darüber hinaus sollen die Messebesucher allerdings genügend Zeit haben, um die Betriebe anzusteuern.

Und das sind die „Macher“: Landkreis Havelland, Referat Wirtschaftsförderung; Agentur für Arbeit Neuruppin, Geschäftsstelle Nauen: IHK Potsdam, Regionalcenter Brandenburg an der Havel; Kreishandwerkerschaft Havelland, Rainer Deutschmann; Wirtschaftsförderung Brandenburg Regionalcenter Nordwest.

Informationen im Internet

Weil nicht auszuschließen ist, dass die Messe erneut nicht als Präsenzveranstaltung möglich ist, bittet Landrat Roger Lewandowski alle Interessenten, sich unter dem Portal www.ausbildung-im-havelland.de auf dem Laufenden zu halten. „Wir können jetzt noch nicht verbindlich Zusagen machen, das hängt vom Infektionsgeschehen ab.“ Auf der Internetseite werde aber immer aktuell berichtet, so der Landrat.

Hier gebe es dann auch Informationen dazu, ob die Präsenzveranstaltung durch eine Online-Messe ersetzt wird. Ähnliche Angebote habe es in diesem Jahr bereits zu anderen Ausbildungsmessen gegeben.

Vorfreude ist da

Vorerst freuen sich die Unternehmen und Handwerksbetriebe auf viele interessierte Schülerinnen und Schüler – am 13. Januar im MAFZ.

Von Joachim Wilisch