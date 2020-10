Berge

Mitten in der Corona-Zeit gibt es auf dem Jugendhof Brandenburg im Nauener Ortsteil Berge Grund zum Feiern. Sogar mehrere Gründe. „Der September und der Oktober sind für uns Glücksmonate. Wenn wir könnten, müssten wir eine große Party machen“, sagt Geschäftsführerin Gudrun Klinner.

Förderung von der „Aktion Mensch“

Der Jugendhof, auf dem seit 1992 verhaltensauffällige und sozial benachteiligte junge Leute aus ganz Deutschland betreut werden, darf sich über finanzielle Zuschüsse freuen. So erhält der Träger der freien Jugendhilfe von der „Aktion Mensch“ für einen Zeitraum von fünf Jahren insgesamt rund 281.000 Euro für das Projekt „Gläserne Lern(t)räume – Abenteuer, Lernen und Erlebnis in der Natur.“ Charlotte Jung, Psychologin auf dem Jugendhof erklärt: „Wir möchten Kindern und Jugendlichen aus der Region, angefangen bei Kitas, Angebote in Workshops und Seminaren machen, und ihnen die Natur und die Landwirtschaft näher bringen.“

Anzeige

Noch ist der alte Schafstall eine Ruine. Das wird sich 2021 ändern. Quelle: Jens Wegener

Als Beispiele für solche Workshops nennt sie Themen wie „Vom Baum zur Bank“ oder „Vom Korn zum Brot“. All das könne man auf dem Jugendhof wunderbar und nachvollziehbar demonstrieren, unter anderem in der Holzwerkstatt oder in der eigenen Backstube. Das Geld von der Aktion Mensch(der Jugendhof muss auch noch einen Eigenanteil aufbringen) ist für die Personalstelle einer Koordinatorin gedacht, die alles plant und organisiert. Das werde die Fachkraft Melanie Fehr übernehmen, so Charlotte Jung. Unterstützt wird das Projekt vom Paritätischen Landesverband Brandenburg. Der hatte in seiner Stellungnahme zum Fördermittelantrag geschrieben: „Angebote, die ergänzende Erfahrungs- und Erlebnisräume in der Natur bereitstellen, gibt es in Brandenburg trotz seiner ländlichen Struktur kaum. Entsprechend hoch ist der Bedarf. Wir begrüßen deshalb das Projekt des Jugendhofes Brandenburg.“

Der Trockenschrank „Herbert“ wird in die Workshops eingebunden. Quelle: Jens Wegener

Ein Bestandteil von Workshops, die mit Ernährung und Biolandwirtschaft zu tun haben, wird „Herbert“ sein, sagt Gudrun Klinner und erklärt: „Dabei handelt es sich um einen Trockenschrank, den wir mit Hilfe eines Zuschusses von 3200 Euro von der Lokalen Agenda 21 anschaffen konnten.“ Darin werden Kräuter oder Früchte getrocknet, die vom Jugendhof stammen und später zu Tee oder Säften weiterverarbeitet oder als Dörr-Obst verspeist werden können.

Leerer Schafstall soll umgebaut werden

Das zweite große Vorhaben des Jugendhofes im nächsten Jahr zielt auf den touristischen Bereich ab. „Wir wollen eine Fahrradwerkstatt mit einer Ladesäule für E-Bikes einrichten und so ein Serviceangebot für Radwanderer zu machen“, sagt Gudrun Klinner. Gerade weil Berge am Havelland-Radweg zwischen Nauen und Ribbeck liegt und es sogar einen Radweg an der B 5 gibt, sei der Jugendhof als Standort geeignet. „Die E-Bike-Fahrer haben zwischen Karls-Erlebnis-Dorf in Elstal und Rathenow keine Möglichkeit, ihren Akku aufzuladen,“, so die Geschäftsführerin.

Fahrräder werden repariert

Auch kleinere Reparaturen oder Reifenpannen könnten künftig einige Bewohner des Jugendhofes erledigen, unter der Obhut von Mitarbeiter Marek Kühn. Der kümmert sich bereits jetzt jeden Mittwoch zwischen 13 und 15 Uhr um die Fahrräder der zwölf jugendlichen Bewohner. Nur fehlt der geeignete Raum dafür. Deshalb reichte der Jugendhof einen Förderantrag bei der LAG Havelland für den Umbau des alten, leerstehenden Schafstalls zu einer Fahrradwerkstatt ein. Mit Erfolg. Das Vorhaben gehört zu den sechs im Landkreis Havelland, die Aussichten auf eine Förderung aus dem Leader-Programm des Landes haben. Die Entscheidung steht noch aus.

Von Jens Wegener