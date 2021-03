Diese Veranstaltung im Erlebnispark in Paaren im Glien hatte im Vorfeld für jede Menge Kritik und Protest bei zahlreichen Havelländern gesorgt. Der AfD-Landesverband aus Berlin hält am 13. und 14. März in der Brandenburghalle seinen Parteitag ab. Rund 400 Menschen kamen am Sonnabend nach Paaren, um dagegen zu demonstrieren und vor Ort ein Zeichen zu setzen.