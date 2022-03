Berufsberatungs-Projekt im Havelland: „Komm auf Tour“ mit rund 1600 Schülern

Friesack

Der Parcours des Schulprojektes „Komm auf Tour“ zur ersten Orientierung von Schülern auf dem Arbeitsmarkt macht nach zwei Jahren coronabedingter Pause von Montag, 28. März, bis Freitag, 8. April, wieder Station im Landkreis Havelland.

Aufgrund des Ausfalls des Projektes in den Jahren 2020 und 2021 sowie der Vorgaben des Hygienekonzeptes können die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler der aktuellen 7. und teilweise 8. Jahrgangsstufen der Oberschulen, Gesamtschulen, Gymnasien und Förderschulen aus dem Havelland den Parcours verteilt an zehn Tagen durchlaufen.

Spielerische Entdeckungsreise in Friesack

Das Projekt findet in der Sporthalle der Kooperationsschule Friesack statt. Diese befindet sich auf dem Schulgelände des Oberstufenzentrums Havelland am Standort Friesack, Zufahrt über den Haupteingang des Oberstufenzentrums in der Berliner Allee 6.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Etwa 1600 Schülerinnen und Schüler können in diesem Zeitraum ihre Stärken im Erlebnisparcours entdecken“, erklärt der havelländische Landrat Roger Lewandowski (CDU), der die regionale Schirmherrschaft für das Projekt übernommen hat. „In dem rund zweistündigen Durchlauf sollen die Jugendlichen spielerisch herausfinden, wo ihre Talente liegen, um bei der späteren Wahl eines Praktikums oder auch Ausbildungsplatzes eine weitere Hilfestellung zu erhalten. Sich bewusst zu machen, wo die eigenen – manchmal verborgenen – Stärken liegen, stärkt auch das eigene Selbstbewusstsein.“

Verschiedene Aufgaben im Parcours

Verschiedene Aufgaben im sogenannten „Labyrinth“, in der „sturmfreien Bude“, auf der Theaterbühne oder im Zeittunnel sollen den Schülern dabei helfen dies herauszufinden. Experten, die die Schülerinnen und Schüler auf dem Weg von der Schule in ein erfolgreiches Berufsleben auch über das Projekt „Komm auf Tour“ begleiten werden, unterstützen tatkräftig bei der Stärken-Entdeckungsreise.

Das sind etwa Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Neuruppin, die an den Schulen des Havellandes beraten, aber auch Beschäftigte der Ländlichen Erwachsenenbildung, die unter anderem eine Potenzialanalyse durchführen. Auch Mitarbeiter der Suchtberatung der Caritas, eine Mitarbeiterin der Einstellungsberatung der Polizei sowie verschiedene Fachbereiche der Kreisverwaltung beteiligen sich.

Elternabend übers Internet

Am Donnerstagabend, 7.April, ist von 19 bis 20.30 Uhr außerdem ein Online-Elternabend zum Parcours geplant. Hier öffnet sich dann der Parcours virtuell nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für deren Eltern.

Auch an diesem Abend stehen Kreisdezernentin Elke Nermerich (SPD) sowie Ansprechpartner von der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Neuruppin sowie auch weitere Kooperationspartner für Fragen zur Verfügung. Der Zugang erfolgt für interessierte Eltern über den Link https://bit.ly/3hQru9Q. Finanziert wird das Projekt vom Landkreis Havelland und der Agentur für Arbeit Neuruppin.

Von MAZonline