Bianca Lange soll erste Kinder- und Jugendbeauftragte im Landkreis werden

Der Landkreis Havelland bekommt erstmals eine Kinder- und Jugendbeauftragte. Das wurde am Montag bei der Sitzung des Kreisausschusses erörtert. Bianca Lange, bisher Mitarbeiterin in der Pressestelle des Kreises und zuletzt im Mutterschaftsurlaub, soll sich um diese neue Aufgabe kümmern.

Kreistag ist eingebunden

Die Kinder- und Jugendbeauftragte des Kreises wird nicht gewählt. Die Regelungen sehen vor, dass sich die Kandidatin im Jugendhilfeausschuss vorstellt – das ist bereits in der vergangenen Woche geschehen. Nun wurde die Ernennung dem Kreisausschuss bekannt gegeben. Es fehlt abschließend noch der Kreistag.

Vertritt die Interessen von Kindern und Jugendlichen: Bianca Lange. Quelle: Ulrich Hansbuer

Für die Kinder- und Jugendbeauftragte ist in der havelländischen eine halbe Stelle vorgesehen. Vorbilder sind die Kinder- und Jugendbeauftragten in den Städten und Gemeinden. In Rathenow hatte Bürgermeister Ronald Seeger nach seiner ersten Wahl im Jahr 2002 erstmals eine Kinder- und Jugendbeauftragte ins Rathaus geholt. Alsbald entstand das immer noch aktive Kinder- und Jugendparlament.

Noch eine Aufgabe

Für Bianca Lange ist es nicht die einzige neue Aufgabe. Bei der Sitzung des Kreisausschusses wurde ebenfalls bekannt gegeben, dass sie auch die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten übernehmen wird. Das macht derzeit Vanessa Mehwitz, die außerdem Mitarbeiterin in der Pressestelle ist. Bianca Lange war bis zu ihrem Ausscheiden in den Mutterschaftsurlaub schon einmal Gleichstellungsbeauftragte. Ab dem 1. Juli ist sie es nun wieder. Auch diese Position ist mit einer halben Stelle bewertet.

Vanessa Mehwitz ist noch bis zum 30. Juni Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Havelland Quelle: Christin Shmidt

Die Aufgaben als Kinder- und Jugendbeauftragte sowie als Gleichstellungsbeauftragte sind dann ein Vollzeitjob. Die Neubenennungen können auch ein Hinweis darauf sein, wie es in der Pressestelle weitergeht. Denn mit Caterina Rönnert und Bianca Lange hatten beide Mitarbeiterinnen in der Pressestelle das Landratsamt wegen Mutterfreuden verlassen. Bianca Lange hat neue Aufgaben. Norman Giese wird also wahrscheinlich auch weiter Pressearbeit für den Kreis machen.

