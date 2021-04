Havelland

Im Rahmen einer europäischen 24-Stunden-Verkehrssicherheitsaktion beteiligte sich am Mittwoch auch die Polizeidirektion West am landesweit durchgeführten „Speed-Marathon“ mit Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen. Dafür waren Einsatzkräfte der Verkehrspolizei und aus den Polizeiinspektionen Beamte des Wach- und Wechseldienstes sowie der Revierpolizei im Einsatz. Die Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen fanden dabei innerhalb und außerhalb von Ortschaften, auf Kreis-, Landes- und Bundesstraßen sowie auf Autobahnen statt.

Besonders im Fokus standen dabei die Überwachung der Geschwindigkeit an besonders schutzwürdigen Örtlichkeiten wie Schulen, Kindertagesstätten und Senioren- und Pflegeheimen.

Nach Beendigung der Kontrollmaßnahmen gibt die Polizei folgende Ergebnisse für die einzelnen Bereiche der Polizeidirektion West bekannt: Die Polizeiinspektion Havelland beteiligte sich mit insgesamt sechs Kontrollstellen. 14 Beamte und Beamtinnen kontrollierten dabei 513 Fahrzeuge und stellten insgesamt 44 Geschwindigkeitsverstöße fest.

Auch automatisierte Messstellen

Die Verkehrspolizei beteiligte sich mit automatisierten Messanlagen. An insgesamt neun Kontrollstellen wurde von 27 719 Fahrzeugen die gefahrene Geschwindigkeit kontrolliert. Davon waren 1 511 Fahrzeugführer mit einer überhöhten Geschwindigkeit unterwegs und müssen daher in den kommenden Tagen mit Post aus Gransee, von der Bußgeldstelle des Landes Brandenburg rechnen.

Die höchsten Tempoverstöße gab es indes in Potsdam mit 24 Stundenkilometern zu schnell vor einer Kita, in Fichtenwalde mit 85, statt 50 Stundenkilometern und in Beelitz mit 111 Stundenkilometern statt 80.

