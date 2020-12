Bildungsprotagonisten aus Rathenow am Online-Stammtisch

Rathenow

Nach zwei Online-Bürgersprechstunden zum Thema Kultur und Gastronomie Ende November luden die Linken Landtagsabgeordneten Andrea Johlige und Christian Görke nun zu einem Online-Austausch, bei dem das Thema Bildung im Fokus stand.

Knapp 20 Leiterinnen und Leiter von Kitas, Schulen, Lehrer, Schüler und Vertreter der kommunalen Verwaltung aus dem gesamten Wahlkreis, mit dem Amt Neustadt/Dosse, schalteten sich für rund 90 Minuten zu einem Erfahrungsaustausch zusammen.

Anzeige

Möglichst offen halten

„Wir versuchen die Kitas und Schulen in unserem Amt möglichst offen zu halten“, sagt der Friesacker Amtsdirektor Christian Pust. „Als Vater habe ich die Erfahrung gemacht, dass nur Präsenzunterricht grundsätzlich effektiv ist. Die Unterrichtsaufgaben in den unterschiedlichen Fächern empfand ich von anspruchsvoll bis schlecht.“

Die Otto-Seeger-Grundschule verfügt über einen Klassensatz von 16 Laptops. Quelle: Uwe Hoffmann

Einig waren sich die Lehrer und Schulleiter, dass der Präsenzunterricht unter Corona-Bedingungen auf Grund der Personalsituation schwer aufrechtzuerhalten ist. „Von über 60 Kollegen sind derzeit, auch wegen der Kursstruktur, 33 Lehrer in Quarantäne“, so Ronald Roggelin, Schulleiter in Neustadt/Dosse. „Als Schulleiterin kann ich auch der Fürsorgepflicht bezüglich der Gesundheit für meine Kollegen nicht in vollem Umfang nachkommen“, fügt Anke Koch vom Rathenower Jahn-Gymnasium zu. Es sei „schwierig“, wenn Lehrer im gesamten Schulgebäude, inklusive Unterricht eine Maske tragen müssen. „Und auf ausgeschriebene Stellen bewerben sich nicht ausreichend Unterstützungslehrer“, so Anke Koch.

Immer neue Regeln

Zudem kritisierte Ralph Stieger dass „ständig neue Corona-Verordnungen erlassen werden“. Er wünscht sich von Politikern mehr Realitätsnähe sowie weniger Bürokratie. Stattdessen sollen sich Politiker der Digitalisierung der Schulen zuwenden.

„Von einem Tag zum anderen sollte jetzt umgesetzt werden, dass Schüler, die im Unterricht keine Maske tragen müssen, nun auch Maske auf dem Schulhof tragen müssen, wo die Klassen sich ohnehin voneinander abgetrennten Arealen aufhalten. Das kann man den Schülern nur schlecht vermitteln.“ Stieger ist Leiter der Rathenower Otto-Seeger-Grundschule. „Zudem wird beim Digitalpakt seit nunmehr drei Jahren geredet, aber an den Schulen hat sich noch nichts geändert. Weder Schüler, noch Lehrer haben bisher einen Laptop erhalten. Und auch die Anbindung an das Netz ist oft immer noch schlecht.“

Lernen im Corona-Modus. Quelle: Uwe Hoffmann

An seiner Schule müssen die Klassen im Computerunterricht geteilt werden, weil nur insgesamt 16 Laptops zur Verfügung stehen, so der Leiter der Seeger-Grundschule. „Derzeit läuft noch die Ausschreibung für insgesamt 220 Laptops, inklusive nötiger Software, für sozial schwache Schüler. Wir rechnen damit, dass sie Anfang des Jahres zur Verfügung stehen werden“, sagt der Rathenower Amtsleiter Reinbern Erben.

Es dauert noch

„Der Netzausbau wird im Havelland erst 2024 abgeschlossen sein. Dieser Zustand ist unakzeptabel“, so Andrea Johlige. „Wie sich auch beim Digitalpakt zeigt, ist die Beantragung von Fördermitteln viel zu bürokratisch. Für Schulen fehlen grundsätzliche allgemeine Standards für die digitale Ausstattung von Schulen“, so Erben, der dringend ein Anschluss-Förderprogramm des Landes an das des Bundes fordert.

Kritik am Busverkehr

Bezüglich des Schulbusverkehrs kritisierte Christian Görke, dass die Schüler trotz Maske zu dicht in den Bussen sitzen. „Das Land müsste, wie in Bayern, zusätzliche Mittel zur Verfügung stellen, um den Schülerbusverkehr zu entzerren. Private Busunternehmen könnten Busunternehmen, wie Havelbus mit geringer Kapazität an Busfahrern, entlasten“, so Görke.

Für den Januar 2021 kündigte Christian Görke einen weitere Online-Runde zu dem Thema an.

Von Uwe Hoffmann