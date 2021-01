Wolsier

Als Heike und Bernd Helmers am vergangenen Samstag mit ihrem Hund Jule durch die Havelauen bei Wolsier wandern, trauen sie ihren Augen nicht. Nur wenige Meter vor ihnen, am Rand eines flachen Tümpels, sitzt ein riesiger Greifvogel. Das Tier ist knapp einen Meter groß, hat ein dichtes braunes Federkleid und einen gelben Schnabel – ein Seeadler.

Regungslos mustert der Greifvogel die beiden Spaziergänger, lässt sie bis auf wenige Schritte an sich heran kommen. Er versucht zwar davon zu fliegen, doch schon nach ein paar kraftlosen Flügelschlägen gibt er auf. Bernd Helmers weiß sofort: Mit dem Tier stimmt etwas nicht. Entweder ist es krank oder verletzt. „Ich sehe hier öfter Seeadler“, sagt der 55-Jährige, „normalerweise fliegen sie aber weg, bevor man ihnen zu nahe kommen kann.“

Ohne Gegenwehr lässt sich das apathische Tier einfangen

Helmers und seine Frau entscheiden sich, den Vogel einzufangen und zu einem Arzt zu bringen. Jedoch nicht mit bloßen Händen – Seeadler haben scharfe Krallen und spitze Schnäbel mit denen sie einem Menschen ernsthafte Verletzungen beibringen können. Bernd Helmers speichert die GPS-Koordinaten der Fundstelle in sein Handy ein und eilt zurück nach Hause nach Wolsier. Mit Gummistiefeln, Arbeitshandschuhen und einer alten Decke kehrt er kurz darauf zurück.

Verdacht auf Bleivergiftung: Der verletzte Seeadler in der Aufangstation von peter Block in Garlitz. Quelle: Bernd Helmers

Der Adler sitzt nach wie vor reglos in seinem Tümpel. Ohne Gegenwehr lässt er sich von Bernd Helmers in die Decke wickeln und zu dessen Haus bringen. Rein äußerlich fehlt dem Tier nichts. „Ich habe keine Verletzungen oder Wunden sehen können“, sagt Helmers. Allerdings wirkt der Seeadler apathisch und verwirrt. Per Telefon versucht Helmers, Hilfe zu organisieren. Doch es ist Samstag und obendrein Jahresanfang und egal, wo er anruft, niemand hebt ab.

Im Pappkarton zur Vogelauffangsstation

Über Umwege erreicht er irgendwann Peter Block aus Garlitz, der lange im Vogelschutzzentrum in Buckow gearbeitet hat und sich heute als Rentner ehrenamtlich um verletzte und kranke Wildvögel kümmert. Block hat einen Volière im Garten und ist bereit, den Seeadler bei sich aufzunehmen. Kurz darauf sitzt Bernd Helmers im Auto und fährt nach Garlitz, den Adler in einem Pappkarton im Kofferraum.

Seeadler in Brandenburg Seeadler sind mit einer Flügelspannweite von bis zu 2,40 Meter und einer Körperhöhe von bis zu 95 Zentimetern die größten Greifvögel Nordeuropas. In Deutschland leben Seeadler an der Ostseeküste Schleswig-Holsteins, in Mecklenburg-Vorpommern, in Brandenburg und der Oberlausitz. Sie bevorzugen Nistplätze in der Nähe von Gewässern. Im Jahr 2016 gab es in Brandenburg rund 190 Seeadlerpaare. Zu DDR-Zeiten waren es gerade einmal 30 Brutpaare.

Torsten Langgemach ist Tierarzt und Leiter der Vogelschutzwarte Buckow. Noch am Samstagabend untersucht er den Seeadler. Für ihn ist klar: „Ein Seeadler in so einem Zustand ist schwer krank.“ Woran genau das etwa zwei Jahre alte Tier leidet, kann er nicht genau sagen. „Es kann eine Infektion oder Vergiftung sein.“ Das Team der Vogelschutzwarte habe regelmäßig mit derartigen Fällen zu tun, sagt Langgemach.

Verdacht auf Bleivergiftung

Eine Vergiftung könne unter anderem durch Bleimunition ausgelöst werden, wie sie bei der Wasservogeljagd verwendet werde, schreibt der Naturschutzbund Brandenburg ( Nabu) auf seiner Website. Seeadler fressen das mit Schrotkugeln kontaminierte Aas und vergiften sich so durch die bleihaltigen Geschossen. Da der Magensaft der Vögel extrem sauer ist, könne das Blei verdaut werden und in den Blutkreislauf der Tiere gelangen. Einmal aufgenommen, richtet es schwere Schäden in deren Nervensystem an.

Bernd und Heike Helmers aus Wolsier haben den verletzten Seeadler bei einem Neujahrsspaziergang im Havelland entdeckt. Quelle: André Großmann

Die Symptome des Seeadlers aus Wolsier könnten auf eine Bleivergiftung hindeuten, sagt Torsten Langgemach. Gewissheit hätte eine Untersuchung in der Tierklinik der Freien Universität Berlin bringen können, die für Montag anberaumt war. Hier hätte das Tier auch behandelt werden können. Doch als Peter Block am Montagmorgen in die Volière schaut, ist der Adler bereits tot. Bernd Helmers stimmt die Nachricht vom Tod des Seeadlers traurig: „Das sind wunderschöne Vögel und es ist umso trauriger, wenn Menschen an ihrem Tod schuld sind.“

Von Feliks Todtmann