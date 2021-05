Blick in die Glaskugel: Das sind Kandidaten für die Seeger-Nachfolge in Rathenow

Rathenow

Nicht alle politischen Wegbegleiter von Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) hatten mit der Ankündigung, im Mai 2022 das Amt abzugeben, gerechnet. „Das hat mich schon überrascht“, sagt Jean-Luc Meier, Stadtverordneter der Grünen und Sprecher des bündnisgrünen Ortsverbandes Westhavelland. „Ich bedaure, dass er durch seine Krankheit zu dem Schritt gezwungen wird.“ Mit Blick auf die Zukunft und die Frage, ob es eine Bewerberin oder Bewerber der Grünen gibt, antwortet er zurückhaltend: „Ich hoffe, dass wir einen ähnlich kompetenten Menschen wieder bekommen.“

Konkreter wird es da schon bei Andreas Gensicke. Der Vorsitzende der CDU Rathenow sagt, man habe sich schon seit einiger Zeit Gedanken gemacht, wie es weitergeht, wenn Ronald Seeger nicht mehr im Amt ist. „Wir waren nicht überrascht von seiner Ankündigung und er hat unseren Respekt. Er hat viel für die Stadt getan.“ Die CDU sei jedoch, was Neubewerber um das Amt betrifft, gut aufgestellt. Zwar lässt sich Gensicke keine Namen entlocken, doch muss man kein Prophet sein, um zu wissen, dass Stadtverordnetenvorsteher Corrado Gursch für die Christdemokraten Interesse an der Kandidatur hat. Gursch ist Vorsitzender der CDU-Fraktion im Kreistag und Ortsvorsteher von Steckelsdorf.

Corrado Gursch (CD) ist Stadtverordnetenvortsteher. Quelle: Uwe Hoffmann

Eine Bürgermeisterwahl ist allerdings kein Selbstläufer ist, das sollte Gursch wissen. Sein Freund Michael Koch hatte es in Brieselang für die CDU bei der Bürgermeisterwahl versucht. Die Prognosen waren gut, aber er verlor die Stichwahl. Koch ist inzwischen Kreisbeigeordneter und Dezernent.

Der zweite Versuch?

Ein anderer Name, der bereits jetzt im Spiel ist, stand bei der Bürgermeisterwahl im Jahr 2018 auf dem Wahlzettel. Daniel Golze (Linke) hat, seitdem er in der Stichwahl gegen Seeger unterlag, stets die Debatten zu städtischen Themen befeuert. Er hält sich dazu auf Facebook eine eigene Seite: „Daniel Golze. Für Rathenow“. Sein Parteifreund Christian Görke, dem ebenfalls die Bürgermeisterrolle zugetraut wird, hat andere Ambitionen. Er ist Spitzenkandidat der Brandenburger Linken für den Bundestag. Zudem hat er bereits einmal für das Bürgermeisteramt kandidiert – im Jahr 2002. Damals war auch Ronald Seeger erstmals angetreten.

Christian Görke (Linke) hat 2002 für das Amt kandidiert. Er will in den Bundestag und kündigt einen starken Vorschlag der Linken an. Quelle: Joachim Wilisch

Görke geht davon aus, „dass meine Partei einen Alternativvorschlag für die Wahl einbringt, wer immer das dann auch ist.“ Seeger sei nun ein Bürgermeister auf Abruf, so Görke. „Seine Verdienste um die Stadt sind unbestritten, aber nun ist es Zeit für Veränderungen.“

Daniel Golze zollt Seeger ebenfalls Respekt. „Er kann hoch erhobenen Hauptes in Ruhestand gehen“, schreibt er auf seiner Facebookseite. Aber: „Wenn er sich und seinen Gesundheitszustand selbst so einschätzt, habe ich zum Zeitpunkt des Rücktritts im Mai 2022 große Fragezeichen.“

Diana Golze genießt große Sympathien in der Rathenower Wählerschaft. Quelle: Dpa

Eine Person, der in Rathenow viele Beobachter der kommunalpolitischen Szene einen Sieg zutrauen, ist aber die ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin Diana Golze (Linke). Sie ist in der Stadt sehr beliebt und war zu Zeiten der rot-roten Koalition auch Sozialministerin. Wenn sie sich dazu durchringt, diese Beliebtheit für die Linken auszuspielen, dann wäre sie für alle anderen Mitbewerber äußerst ernst zu nehmen.

SPD vor der Qual der Auswahl?

Dass die Sozialdemokraten einen Kandidaten für eine Bürgermeisterwahl benennen, ist für den Vorsitzenden der SPD Rathenow-Westhavelland Dennis Granzow, kein Thema. „Wir haben eine Reihe von Mitgliedern, denen man das zutrauen kann.“ Die SPD werde darum einen Kandidaten benennen und auch Themen, die für die Stadt Rathenow wichtig sind, aufzeigen. Welchen Kandidaten die SPD im Auge hat, sagt Granzow nicht. Im Jahr 2018 hatte es der Tierarzt Thomas Baumgardt versucht. Davor setzte die SPD auf Hans-Jürgen Lemle und im Jahr 2002 auf Manfred Lenz.

Dennis Granzow, Ortsvereinsvorsitzender der SPD kündigt an, seine Partei werde sich nun mit der Seeger-Nachfolge befassen. Quelle: Jana Einecke

Die FDP wird – so war das schon zu anderen Wahlterminen – keinen eigenen Kandidaten aufstellen. „Wir schauen mal, wer sich bewirbt und ob wir jemanden unterstützen“, sagt Horst Schwenzer. Er gehört zu denen, die den Weg mit Ronald Seeger schon besonders lange gehen. Zunächst als Amtsleiter im Rathaus und später als Stadtverordneter. „Er ist eine ehrliche Haut“, sagt Schwenzer. „Er ist beliebt und er hat meinen Respekt.“

Und die Unabhängigen?

Schaut man in die Bürgermeisterwahl-Glaskugel, dann sind da einige Unbekannte in der Gleichung. Gibt es einen unabhängigen Kandidaten? 2018 hatte Ulf Michaelis versucht, das Bürgermeisterrennen zu gewinnen. Als Einzelkandidat trat Christian Kaiser an, der seinerzeit ein Bürgerbündnis aus dem rechten Spektrum führte. Inzwischen gibt es einen AFD-Ortsverband und es ist nicht auszuschließen, dass auch diese Partei einen eigenen Bewerber findet.

Hauptamtsleiter Jörg Zietemann. Auch sein Name fällt, wenn es um die Seeger-Nachfolge geht. Quelle: Markus Kniebeler

Der letzte Name, der gerne ins Spiel gebracht wird, gehört zu einer Person, die in keiner Partei ist. Jörg Zietemann, Stellvertreter des Bürgermeisters. „Er kennt die Verwaltung, er weiß Bescheid“, sagte am Freitag ein Bürgermeister aus dem Havelland. „Warum sollte er das nicht machen?“ Tatsächlich hat Zietemann, als Ronald Seeger aufgrund seiner Beinverletzung so lange abwesend war, Führungs- und Repräsentationsqualitäten gezeigt. Insbesondere im Oktober, als das Einheitsjubiläum mit Gästen aus Rendsburg im Kulturzentrum gefeiert wurde.

Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerber haben nun über den Sommer Zeit, die Kandidatenfrage zu klären. Die Wahl ist voraussichtlich im Februar/März 2022.

Von Joachim Wilisch