Viele Brände in kurzer Zeit - Brandenburg und die Brandstifter: Wo es in der Mark in den vergangenen Tagen brannte – besteht ein Zusammenhang?

Rathenow, Hennigsdorf, Ludwigsfelde und weitere Orte: In Teilen Brandenburgs musste die Feuerwehr in den vergangenen Tagen und Wochen häufiger ausrücken. Grund dafür sind häufig Brandstiftungen. Auch die Polizei beschäftigt die Frage, ob diese miteinander zusammenhängen könnten.