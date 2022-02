Havelland

Gegen illegale Müllentsorgung in der Landschaft machen sich die beiden SPD-Landtagsabgeordneten Johannes Funke aus dem Havelland und Andreas Noack, Landespolitiker aus Oberhavel stark. Die illegale Müllentsorgung von Abfällen und Bauschutt in Brandenburger Wäldern nehme vermehrt zu, sagten beide jetzt in einer öffentlichen Erklärung am Donnerstag. Insbesondere die Städte und Gemeinden angrenzend an die A 10 seien stark betroffen. Die illegale Müllentsorgung verursache ein massives Umweltproblem, denn sie belastet die Böden, gefährde die Tiere und verschmutz die Gewässer.

„Erschreckend ist“, sagte Johannes Funke, „dass sich die Kosten für die Entsorgung des illegalen Mülls in den letzten zehn Jahren in etwa verdoppelt haben.“ Das Land müsse handeln, gefragt seien aber auch alle Bürgerinnen und Bürger.

Brandenburg: Illegaler Müll kostet 2,3 Millionen Euro im Jahr 2020

Insgesamt muss in den vergangenen Jahren immer mehr illegaler Müll aus der Landschaft entsorgt werden. Hier die Zahlen, die nur die Wälder betreffen: Fielen landesweit 2013 rund 5247 Kubikmeter Müll an, waren es 2020 fast 8000 Kubikmeter illegaler Abfall im Wald. Kostete damals die Beseitigung an Aufwand fast 1,3 Millionen Euro, sind es 2020 bereits 2,3 Millionen Euro, die das die öffentliche Hand kostet. 2020 war der bisherige Höchststand an illegalem Müll im Wald. 41941 Arbeitsstunden waren Waldarbeiter mit der Entsorgung des Mülls beschäftigt. Im vorigen Jahr kippten Umweltsünder immer noch 7648 Kubikmeter Müll in Wald und Flur ab. 2,1 Millionen Euro kostete es, diesen Abfall der Entsorgung zuzuführen.

„Die Landesregierung sieht mit großer Sorge, dass sich diese Probleme durch Menge und Art der wilden Abfallablagerungen in den vergangenen Jahren offenbar verschärft haben“, teilt der brandenburgische Umweltminister Axel Vogel (Grüne) mit. „Wilder Müll in Brandenburgs Wäldern“ sei ein beklagenswertes Phänomen. „Finanzielle Lasten entstehen, neben den Kosten des Landes wegen des Einsammelns durch die Forstbehörde, vor allem durch die Entsorgungskosten bei den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgern, die sie zu übernehmen haben“, so Vogel. „Getragen werde diese durch die Gebühren aller, also auch rechtstreu entsorgender Bürger.

Umweltsünder: Mehr Verfolgungsdruck auf die Täter

Durch Aufklärungsarbeit und andere Aktionen will die Landesregierung dem Problem Herr werden. Dazu ist auch eine intensivierte Zusammenarbeit mit Umwelt- und Strafverfolgungsbehörden vorgesehen. Industrie- und Handelskammern und die Handwerkskammer sollen ihre Mitglieder über ordnungsgemäße Entsorgungsmöglichkeiten informieren. Die beiden Landtagsabgeordneten fragen den Minister auch nach der Aufklärungsquote. Da muss Vogel passen: Dazu lägen der Landesregierung keine Zahlen vor. „Die Ablagerungen erfolgen mist unbeobachtet und im Verborgenen“, so der Umweltminister.

In diesem Jahr plant die Oberste Abfallwirtschaftsbehörde des Landes Brandenburg mit dem Berliner Senat dazu Gespräche zu führen.

Landtagsabgeordnete sind entsetzt

Die Landtagsabgeordneten zeigten sich vollkommen entsetzt über as Ausmaß der Müllablagerungen. „Jedes Jahr über 2 Millionen Euro ausgaben aus dem Landeshaushalt und dabei sind die Kosten der Landkreise als Aufgabenträger noch gar nicht eingerechnet“, sagte Andreas Noack. „Da blutet mir als Finanzer das Herz, weil ich weiß, wie viele Kilometer Plus-Busse damit fahren könnten oder welche Projekt in der Städtbauförderung noch hätten bedient werden können.“ Noach appelliert an die Bevölkerung, „Melden und zeigen Sie jeden Verstoß, der ihnen bekannt wird, bei der Polizei an.“ Der Verfolgungsdruck müsse größer werden. „Illegaler Müllentsorgung ist eine Straftat.“

Funke sagte, „unsere qualifizierten Forstleute haben vor dem Hintergrund von Klimawandel und Waldumbau aber auch der Forstreform derzeit ganz andere Aufgaben zu erledigen, die Beräumung des illegalen Mülls sollte nicht dazu gehören.“ Bei dem Abfall handele es sich zudem häufig um Sondermüll, der dann von Fachfirmen entsorgt werden müsse. Immer wieder werden sie als Landtagsabgeordnete seitens Städten, Gemeinden und Landkreise auf die illegale Entsorgung von Müll und Bauschutt in Wäldern aufmerksam gemacht, so die Landespolitiker. Nach Recherche und Gesprächen mit Verwaltungen, Bürgern und Oberförstereien scheint sich die Problematik seit 2019 zu dramatisieren. Insbesondere in einem Umkreis von rund 60 Kilometern um Berlin herum kommt es gehäuft zur illegalen Ablage von Müll und Bauschutt. Hierbei ist festzustellen, dass nur ein Bruchteil der Verursacher nachverfolgt und ermittelt werden kann.

Von MAZonline