Breitbandausbau im Havelland wird Thema zur Fragestunde im Landtag

Nachdem es Ende des vergangenen Jahres nach einer Sitzung des Kreistages und Einlassungen des SPD-Landtagsabgeordneten Johannes Funke Unstimmigkeiten gab, ob der Breitbandausbau im Havelland für die verbliebenen Projektgebiete auskömmlich finanziert wird, liegt nun ein Protokoll der Fragestunde im Landtag vor.

Darin enthalten sind die Antworten von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) auf eine Anfrage seines Parteifreundes Johannes Funke und Nachfragen von Andrea Johlige (Die Linke).

Anlässlich eines Pressegespräches zum Jahresauftakt, zu dem die Partei Die Linke im Havelland traditionell im Januar einlädt, kam das Breitbandthema nochmals auf den Tisch.

Das war passiert

Zur Erinnerung: In der Kreistagssitzung am 6. Dezember hatte Landrat Roger Lewandowski die Befürchtung geäußert, dass bei den drei verbliebenen Projektgebieten Mehrkosten entstehen. Im Projektgebiet Friesack war dies der Fall, die Mehrkosten wurden aber ebenso wie die ursprüngliche Summe zwischen Bund, Land und Kreis aufgeteilt.

Bei einer Tagung der Landrätinnen und Landräte mit Jörg Steinbach sei die Befürchtung geäußert worden, dass sich das Land aus der Mitfinanzierung von Mehrkosten für die anderen Projektgebiete zurückziehe. Landrat Roger Lewandowski sprach von einer zusätzlichen Belastung in zweistelliger Millionenhöhe für den Kreis, falls es so komme.

Im Wortlaut

Das Protokoll der Fragestunde liegt der Redaktion im Wortlaut vor. Zunächst erläutert Jörg Steinbach, dass sich das Land nicht aus der Förderung des Breitbandausbaus zurückziehen wolle. Nachdem es Hinweise auf eine Verteuerung gab, habe man die Summen noch einmal aufgestockt.

Die Nachfrage

Daraufhin habe man den Gebietskörperschaften mitgeteilt, dass sie ihre Summen noch einmal anmelden sollen. Diese Summen werde das Land auch auszahlen.

Auf Nachfrage von Andrea Johlige, wie denn die Äußerungen von Steinbach bei der Tagung des Landkreistages zu verstehen sind, sagte der Minister wörtlich: „Was ich gesagt habe, ist: Für den Fall, dass sich in den nächsten Jahren herausstellen sollte, dass sich wegen irgendwelcher Verzögerungen oder Ähnlichem über diese 50 Millionen Euro plus 100 Millionen Euro vom Bund hinaus noch einmal Verteuerungen ergeben sollten, gibt es eine klare Verabredung mit der Finanzministerin, dass diese Mehrkosten dann für dieses Programm nicht mehr übernommen werden können. Wenn alles rechtzeitig angemeldet ist, ist es in den 50 Millionen Euro enthalten, und dann braucht der Landkreis auch keine Sorge zu haben.“

Tatsache ist: auch der Landkreis Havelland hat für die Projektgebiete Mehrkosten angemeldet und die sind bewilligt. Was aber, wenn es dann nochmals teurer wird?

Steinbach sagte dazu wörtlich: „Insofern weiß ich nicht, warum Herr Lewandowski jetzt meint, vor-aussagen zu können, was noch in keiner Gebietskörperschaft absehbar ist, und dass über diesen Bewilligungsstand hinaus noch einmal Verteuerungen auftreten. Das ist zumindest uns nicht bekannt. Es sind Abfragen mit allen Landkreisen gelaufen. Sie alle konnten ihre Mehrkosten anmelden, und diese sind in der Aufstockung von 50 Millionen Euro seitens des Landes enthalten.“

Nachfrage Ende 2021

Der für den Breitbandausbau zuständige Sachbearbeiter berichtete darüber hinaus, dass alle Projekte angemeldet seien und vorerst alle Fragen geklärt seien.

Ob es tatsächlich bei den Mehrkosten bleibt, die angemeldet sind, könne niemand vorhersagen – so der Minister. Andrea Johlige sieht allerdings auch weiter die Gefahr von Mehrkosten für den Landkreis. Denn Baukosten sind tatsächlich oft höher, als veranschlagt. „Ich glaube, das Land würde sich gerne aus den Mehrkosten, die noch entstehen können und deren Höhe wir nicht kennen, heraushalten.“

Nicht zurücknehmen

So sei auch die Aussage des Landrates in der Sitzung des Kreistages zu verstehen. Auf Nachfrage betonte Landrat Roger Lewandowski noch einmal Ende des Jahres 2021, er habe von dem, was er im Kreistag gesagt hatte, nichts zurückzunehmen.

