Brief aus dem Ministerium stimmt Premnitzer Bürgermeister optimistisch

Premnitz

Im brandenburgischen Gesundheitsministerium ist man nicht abgeneigt, Premnitz als Modellkommune für eine Covid-Impfkampagne vor Ort auszustatten. Dieses Angebot hatte Ralf Tebling, Bürgermeister der Stadt in der vergangenen Woche in einem Brief unterbreitet.

In einem Brief an Kreisgesundheitsärztin Anna Müller und an Gesundheitsministerin Nonnemacher verwies er auf die Zahlen: „ Premnitz hatte im Dezember 1070 Einwohner, die über 80 Jahre alt sind. 66 Personen leben in Pflegeeinrichtungen.“Daraus folge, dass viele noch in Einzelhaushalten leben. „Ein großer Teil hat keine Angehörigen, zumindest nicht in Wohnsitznähe“, so Tebling weiter. Praktisch stelle sich also die Frage, wie diese Personen selbst bei erfolgreicher Terminvergabe in ein Impfzentrum gelangen.

Befürchtungen

Der Premnitzer Verwaltungschef befürchtet, dass die derzeit angewendete Praxis zur Vergabe von Impfterminen nicht dazu führen werde, dass Hochbetagte, die nicht in Einrichtungen leben, zeitnah und umfassend geimpft wird.

Darum bot er an, die Gruppenimpfung in der Stadt Premnitz vor Ort zu organisieren - sozusagen als Modellprojekt. „Ich möchte Ihnen für das Angebot danken, Gruppenimpfungen für diese besonders schützenswerte Gruppe vor Ort anzubieten“, heißt es nun in dem Antwortschreiben aus dem brandenburgischen Gesundheitsministerium. Aus dem Angebot spreche viel Engagement.

Impfung gegen Corona. Quelle: Udo Böhlefeld

Allerdings gehe es im Land Brandenburg – und auch in Premnitz – vorerst darum, die älteren Menschen zu impfen, die in Pflegeeinrichtungen, Seniorenheimen und ähnlichen Gemeinschaftsunterkünften leben. Dies werde durch mobile Impfteams abgesichert, die das Deutsche Rote Kreuz zusammenstellt. Ebenso sollen Menschen in ambulant betreuten Wohngemeinschaften zunächst durch die Impfteams versorgt werden.

In dem Brief aus dem Gesundheitsministerium wird damit einem Umstand Rechnung getragen, der sich am Wochenende ergeben hat: es steht nicht genug Impfstoff zur Verfügung und es wird auch nicht zeitnah neues Serum nachgeliefert. Was bedeutet, dass Hochbetagte, die noch in der eigenen Wohnung leben, vorerst nicht geimpft werden können.

Besser nicht versuchen

Man solle erst gar nicht versuchen, über die zentrale Telefonvergabe einen Impftermin zu bekommen., hieß es am Montag. Nachdem sich sowohl der Seniorenbeirat der Stadt Rathenow als auch der Kreisseniorenbeirat mit dem Thema befasst hatten, drängt nun auch der Premnitzer Seniorenbeirat auf ein Impfzentrum im Havelland. Das soll es tatsächlich geben – es wird aber wahrscheinlich noch bis Ende Februar dauern, bevor es öffnen kann.

Zum Impfstart im Havelland mit Ministerin Nonnemacher waren alle noch optimistisch. Quelle: Robert Roeske

Der Seniorenbeirat Premnitz erläutert noch einmal die Altersstruktur der Senioren in Premnitz. „ Premnitz ist die Stadt mit dem höchsten Altersdurchschnitt überhaupt im Landkreis Havelland. Darum erwarten wir bessere Angebote – auch was einen möglichen Bringservice zu den Impforten betrifft.“ Bessere Angebote – zum Beispiel Busshuttle und ähnliche Transporte hatte auch Ralf Tebling in seinem Brief angeregt.

Idee wird geprüft

In dem Antwortschreiben aus dem Ministerium erfährt Tebling, dass man die Ideen des Premnitzer Bürgermeisters prüfen wolle. Für Tebling ist das ein Hoffnungszeichen. Zugleich will er weiter Druck machen: „Der Städte- und Gemeindebund hat sich nunmehr – auch auf meine Bitte als Sprecher der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Havelland hin – in ähnlicher Weise an Staatssekretär Michael Ranft gewendet.“

Vielleicht wird es ja noch etwas mit dem wohnortnahen impfen – wenn es denn Impfstoff gibt.

Von Joachim Wilisch