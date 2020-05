Brieselang

Wer ins Brieselanger Rathauses will, muss ab Donnerstag und bis auf weiteres einen Mund- und Nasenschutz tragen. Das habe die Führungsspitze der Verwaltung der Gemeinde Brieselang nach interner Abwägung entschieden. Eine Beschilderung an den beiden Rathausstandorten wird darauf hinweisen, so Gemeindesprecher Patrik Rachner.

Obwohl sich in Brandenburg die Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske lediglich auf den Öffentlichen Personennahverkehr und das Einkaufen bezieht, seien im Brieselanger Rathaus Schutzvorkehrungen wegen der Corona-Pandemie weiterhin vonnöten. Bürgermeister Ralf Heimann: „Wir werden an die Eindämmungsverordnung anknüpfen. Die Empfehlung dient sowohl dem Schutz der Mitarbeiter der Verwaltung als auch den Besuchern des Rathauses.“ Er begründet den Schritt damit, dass der vorgeschriebene Mindestabstand von 1,50 Meter nicht überall im Rathaus eingehalten werden könne.

Aktuell ist der direkte Kontakt zwischen Bürgern und Mitarbeitern im Rathaus nur eingeschränkt möglich. Lediglich bei nicht aufschiebbaren Angelegenheiten und nach telefonischer Terminvereinbarung ist ein Besuch erlaubt. Trotzdem wolle die Rathausspitze jetzt schärfer durchgreifen. Wer ins Rathaus ohne Maske kommt, werde abgewiesen. Heimann: „Null Maske – null Service. Auch die Verwaltungsmitarbeiter sind angehalten, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen.“

Die Brieselanger Verwaltung hatte zuletzt 10000 Mund- und Nasenschutzmasken geordert. Sie seien mittlerweile eingetroffen und an die Mitarbeiter im Rathaus, im Bauhof, an die Erzieherinnen und Sekretärinnen ausgegeben worden, so Patrik Rachner. Nach der Ausschreibung für die Masken hatte die Brieselanger STV media GmbH den Zuschlag erhalten.

