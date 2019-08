Brieselang

Politisch aktiv ist Alexander Thurm bisher nicht, trotzdem kennen ihn viele in der Gemeinde. Seit zwölf Jahren arbeitet er dort als Physiotherapeut. In der Praxis am Markt, die er gemeinsam mit seiner Frau seit 2008 betreibt, kommt er täglich mit vielen Menschen zusammen.

Geht es nach Alexander Thurm, dann sollen sie ihn demnächst auch als Bürgermeister kennen lernen. Denn der 44-Jährige hat sich um dieses Amt beworben und tritt dazu am 1. September gegen drei weitere Kandidaten an. Für den Fall seiner Wahl wäre die neue Arbeitsstelle – das Rathaus – nicht weit von der Praxis entfernt.

Mitglied der Jungen Union

Das Interesse an solch einem Amt kommt nicht von ungefähr. Schon in der Jugend, als er in Rathenow wohnte, war Alexander Thurm die Politik nicht egal. Kurz nach der Wende trat er kurzzeitig in die Junge Union ein. „Damals waren Dieter Dombrowski und Holger Schiebold unsere Bezugspersonen.“

Zur Person Geboren ist Alexander Thurm am 1. Oktober 1974 in Halle/Saale. Später wechselte die Familie wegen der Arbeit des Vaters öfter den Wohnort. Mitte der 80er-Jahre zog die Familie dann nach Rathenow, wo Alexander Thurm unter anderem das Abitur gemacht hat. Anschließend begann er ein Medizinstudium in Greifswald, dass er in Berlin fortsetzen wollte, was aber nicht gelang. Von 2004 bis 2007 absolvierte er eine Ausbildung als Physiotherapeut in Magdeburg. Danach arbeitete er in dem Beruf als Angestellter in Brieselang. Ein Jahr später übernahmen er und seine Frau die Physiotherapiepraxis am Markt. Anfangs hatte das Unternehmen drei Angestellte, jetzt sind es zwölf. Alexander Thurm ist seit 2001 verheiratet, hat vier Kinder im Alter von 7 bis 16 Jahre. Anfangs wohnte die Familie in Kleßen, seit dem Jahre 2012 im Brieselanger Ortsteil Bredow.

Als dann die Zeit des Bundeswehrdienstes und der Ausbildung kam, gab es für ihn wichtigere Dinge als Politik. Letztlich begann er 2004 in Magdeburg eine Ausbildung zum Physiotherapeuten, die er 2007 abschloss. „Mein Jugendwunsch war es eigentlich, Medizin zu studieren, doch das klappte nicht“, sagt er. Den Schritt zum Physiotherapeuten bereut er aber nicht. „Es ist ein spannender, vielseitiger und verantwortungsvoller Beruf. Und es war eine gute Möglichkeit, selbstständig tätig sein zu können.“

Reaktionen sofort

Thurm schätzt es, dass er bei seinem Beruf umgehend das Feedback der Patienten erhält. „Das ist bei einem Bürgermeister auch nicht viel anders“, meint er. „Das politische Interesse ist über die Zeit nie erloschen. Erst war es eine fixe Idee und dann fiel der Entschluss, mich für das Amt zu bewerben“, sagt er.

Was es in der Gemeinde an wichtigen Themen gibt, erfährt Alexander Thurm, der mit seiner Frau und den vier Kindern im Ortsteil Bredow lebt, so ganz nebenbei während der Arbeit – wenn er mit seinem Patienten ins Gespräch kommt. Oder etwa mit Mitarbeiterinnen, die vergeblich einen Kita-Platz suchen.

Kita-Planung und Parkplatzsituation

„Ich finde es beispielsweise wichtig, dass die Kita-Planung auf eine solide Basis gestellt wird.“ Aber auch die Themen Neubau der Gesamtschule, die Parkplatzsituation am Bahnhof und die Vorplatzgestaltung kämen zur Sprache. Oder die fehlenden Radwege im Gemeindegebiet, auch da sieht er Handlungsbedarf. „Damit die Kinder beispielsweise gefahrlos nach Bredow fahren können.“

Dass er noch keine Verwaltungserfahrungen hat, sieht Thurm nicht als Manko an. Für ihn ist es eher ein Vorteil, dass er von außen kommt und dass seine Familie auch selbst von einigen Problemen im Ort betroffen ist. Thurm möchte insbesondere moderierend tätig sein. „Es geht mir darum, gute Ideen, die es schon gibt, zusammenzuführen und unterschiedliche Interessen in Einklang zu bringen.“

Er spielt gern Tennis

In seiner Freizeit spielt er gerne Tennis. „Und ich bin leidenschaftlicher Saunagänger.“ Ansonsten kümmert er sich darum, wenn es in Haus und Garten handwerklich etwas zu tun gibt, macht vieles selbst. Oder er schaut Hund Martin zu, wenn dieser um die imposante Weide im Garten tollt.

Der Baum hat die Familie übrigens seit deren Gründung begleitet. Sie brachte die Weide einst von ihrem früheren Zuhause in Kleßen mit – als sie noch transportfähig war. „Wir wollten an den neuen Ort etwas Vertrautes mitnehmen“, erklärt Alexander Thurm.

Unterstützung von der Familie

Wenn er Bürgermeister werden sollte, dann weiß er, dass er sich auch dann auf seine Familie verlassen kann. „Ich bekomme schon jetzt den Rücken freigehalten, so dass ich mich in die Arbeit stürzen kann.“

Von Andreas Kaatz