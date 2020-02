Arbeitskreis Bahn will für entspannteres Zugfahren sorgen

Brieselang

Einen Arbeitskreis Bahn haben Interessenten aus Brieselang und Finkenkrug jetzt gegründet. Wie Initiator Tilo Stanossek mitteilt, setze sich der Personenkreis aus betroffenen Bürgern und ausgewiesenen Experten des Bahnverkehrs zusammen.

Die angesprochenen Themen reichten von der Qualität und Kapazität auf der Strecke Berlin-Nauen, über den Ausbau der Strecke mit Regionalbahn oder S-Bahn, über eine entsprechende Infrastruktur bis hin zur Wiederbelebung eines Anschlusses nach Potsdam.

Fokus auf die drängendsten Fragen

Da nicht alle Themen angegangen werden können, fiel die Entscheidung, die drängendsten Fragen in den Fokus zu stellen. Dies seien die Einhaltung einer stabilen Qualität und Quantität des bereitgestellten Maschinenparkes gemäß den Zusagen der Bahn und des Verkehrsverbundes.

Dies sei eine Grundvoraussetzung, den auf den ÖPNV angewiesenen Bürgern einen halbwegs stressfreien Arbeitsweg sowie eine annehmbare Fahrt zum Arzt und zu den Behörden oder von und nach Berlin zu gewährleisten.

Gezielte Maßnahmen

„Wir wollen keinen Protest mit Schildern und Böllern, sondern wir wollen durch gezielte Maßnahmen wie die Darstellung des Problems durch temporäre Untersuchungen und Erfassung der Situation, die verantwortlichen Institutionen und Leiter an ihre Versprechen und Zusagen erinnern, welche sie gerade in Wahljahren und anderen öffentlichen Veranstaltungen gemacht haben“, so Stanossek.

Alle betroffenen Bürger an der Strecke werden jetzt gebeten, ihre Erfahrungen in Hinsicht auf Strecke, Zugnummer(RE/RB-Nr.), Größe des Zuges (welcher Typ, Doppelstock oder normal), wie viel Einheiten und Waggons je Einheit und dem jeweiligen Fahrgastaufkommen, Uhrzeit, Bahnhof, unter der Mailadresse: bahn-brieselang@gmx.de mitzuteilen.

Neue Mitglieder willkommen

„Wir hoffen, mit der Arbeit des Arbeitskreises und der Hilfe aus der Bevölkerung etwas zur Verbesserung der Lebenssituation der Bürgerinnen und Bürger beitragen zu können, und sind immer für Anregungen und neue Mitglieder im AK offen“, so Stanossek. Das nächste Treffen ist am 13. Februar um 18.30 Uhr im Bürgerhaus in Brieselang.

Von Andreas Kaatz