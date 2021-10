Brieselang

Am frühen Mittwochmorgen bemerkte ein Mann in der Brieselanger James-Watt-Straße den Diebstahl seines Motorrads BMW mit dem amtlichen Kennzeichen HVL-N113. Das Fahrzeug hatte der Geschädigte über Nacht in einer Parklücke im öffentlichen Verkehrsraum abgeparkt. Beamte begaben sich vor Ort und nahmen eine Anzeige wegen des besonders schweren Diebstahls gegen Unbekannt auf. Das Fahrzeug wurde in Fahndung gesetzt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 12 000 Euro.

Von MAZonline