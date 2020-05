Brieselang

Ein Mann musste am Dienstag gegen 22 Uhr in der Pappelallee in Brieselang mit ansehen, wie ein Pkw Toyota rückwärts gegen seinen geparkten Lkw Daimler fuhr. Der Unfallfahrer machte sich anschließend aus dem Staub. Der Geschädigte informierte die Polizei, folgte dem Pkw und konnte somit den Einsatzkräften den Standort des flüchtenden Fahrzeugs mitteilen.

Die Beamten trafen am Einsatzort den Pkw und dessen 36-jährigen Fahrer an. Bei der anschließenden Kontrolle bemerkten sie in der Atemluft des Beschuldigten starken Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,36 Promille.

Daraufhin wurde der Beschuldigte zur freiwilligen Blutentnahme gebracht, das Ergebnis steht noch aus. Den Führerschein ist der Mann vorläufig los, zudem erhielt er eine Strafanzeige.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 600 Euro.

