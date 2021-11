Brieselang

Das Schnelltestzentrum in Brieselang muss am Freitag ausnahmsweise geschlossen bleiben. Das Deutsche Rote Kreuz benötigt weiterhin Unterstützung von Blutspendern und hat deshalb um Nutzung des Gastraumes in der Sportlerklause gebeten.

Das Testzentrum öffnet sodann wieder am 6. November regulär von 9 bis 12 Uhr. Blutspender können am Freitag, 5. November, zwischen 15 und 19 Uhr eine Spende leisten.

Von MAZonline